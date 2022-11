Quando começa a Copa do Mundo 2022? Veja os dias e horários dos jogos do Brasil

Com data marcada para ter seu início no dia 20 de Novembro, restam apenas 17 dias para a abertura oficial da Copa do Mundo do Catar, porém a estreia da Seleção Brasileira está marcada somente para o próximo dia 24. O Mundial conta com novidades para esta edição, uma delas sendo o período em que será realizado. Devido ao clima do país sede a copa só irá acontecer no final do ano.

INÍCIO DA COPA DO MUNDO DE 2022

O início do Mundial está marcado para o dia 20 de novembro com a cerimônia de abertura prevista para às 12h seguida da primeira partida oficial da Copa do Mundo entre Catar e Equador no Estádio Al Bayt, em Al Khor às 13h.

Originalmente, a partida de abertura seria entre Senegal e Holanda no dia 21 de novembro. Porém o Catar pressionou a Fifa para jogar a primeira partida.

FINAL DA COPA DO MUNDO DE 2022

A final da copa está, incialmente, marcada para o dia 18 de dezembro, ainda sem horário definido.

JOGOS DO BRASIL NA COPA DO MUNDO DE 2022

Os jogos do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo já estão definidos. Confira:

24/11 - 16h - Brasil x Sérvia

28/11 - 13h - Brasil x Suíça

2/12 - 16h - Camarões x Brasil

DATAS DAS FASES DA COPA DO MUNDO DE 2022

Fase de grupos: 20 de novembro a 2 de dezembro

Oitavas de final: 3 a 6 de dezembro

Quartas de final: 9 a 10 de dezembro

Semifinais: 13 a 14 de dezembro

Partida do terceiro lugar: 17 de dezembro

Final: 18 de dezembro

ONDE ASSISTIR

As partidas serão transmitidas pela Globo e seus canais esportivos SporTV, SporTV 2 e SporTV 3.