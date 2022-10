Galvão Bueno surpreende e renova com Rede Globo após anúncio de saída

O narrador Galvão Bueno acertou a renovação de contrato com a Rede Globo até o fim de 2024. O profissional teria o vínculo encerrado após a Copa do Mundo do Catar, em dezembro de 2022, mas acertou a permanência na emissora, agora com nova função e chance de parcerias no mercado.

A informação é do ‘Notícias da TV’. No novo acordo, Galvão será a voz de produtos e chamados institucionais do Esporte da Globo para a divulgação, mas não participará mais das narrações.

Inicialmente, as partes não tinham chegado a um acordo. A mudança de postura ocorreu pela nova possibilidade, com Galvão sendo responsável por um projeto na TV Aberta por ano, sem necessidade de ficar restrito ao esporte. A voz do narrador também será usada para as vendas.

Vale ressaltar que Galvão está liberado para atuar em qualquer serviço de streaming, sem aviso prévio para a Rede Globo. O novo contrato ainda não foi assinado. No início de 2023, a Globoplay produzirá um documentário sobre a carreira do carioca e a trajetória de 72 anos.

