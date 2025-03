Jogada do Vozão | Romário e os bastidores de um Clássico-Rei histórico

Formado na base alvinegra, o ex-atacante Romário foi um dos protagonistas do Ceará no título de campeão Cearense de 2012. Peça-chave de PC Gusmão naquela decisão diante do Fortaleza, o ex-jogador destacou os bastidores daquele confronto e detalhou sua carreira. O bate-papo contou com apresentação de Samuel Conrado e participação de Daniel Farias.

O ex-atleta, que teve formação na base do Grêmio e do Ceará, resgatou histórias de Clássicos-Rei e sua passagem por outras equipes do futebol brasileiro e internacional. Depois de pendurar as chuteiras, Romário ponderou ainda sobre o futuro e as novas funções para além das quatro linhas.

O Jogada do Vozão vai ao ar toda quinta-feira, às 20h30, na TV Diário. O episódio toca nas manhãs de domingo na rádio Verdinha FM também. Além disso, você pode conferir o bate-papo no YouTube do JogadaSVM ou na plataforma de áudio da sua preferência.

ASSISTA O EPISÓDIO