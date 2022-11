Atual campeã, França anuncia convocação para a Copa do Mundo; veja lista

O técnico Didier Deschamps anunciou na tarde desta quarta-feira (9) os 26 convocados da França para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. A França é a atual campeã da Copa do Mundo, tendo conquistado o Mundial em 2018, na Rússia. Na lista divulgada por Deschamps estão nomes consagrados do futebol mundial, como Kylian Mbappé, Karim Benzema, Hugo Lloris e Raphael Varane.

A França está no Grupo D da Copa do Mundo. Os outros três integrantes do grupo são Austrália, Dinamarca e Tunísia. A estreia dos franceses no Mundial acontece no dia 22 de novembro, diante da Austrália. O segundo jogo acontece no dia 26, contra a Dinamarca. A França encerra sua participação na fase de grupos da Copa do Mundo no dia 30 de novembro, contra a Tunísia.

Didier Deschamps terá algumas ausências importantes para a disputa do Mundial. Paul Pogba e N’Golo Kanté, dois dos principais nomes da conquista da Copa do Mundo em 2018, estão lesionados e ficaram de fora da lista definitiva da França. Com isso, o país terá algumas novidades no setor do meio-campo, como a presença dos jovens Eduardo Camavinga e Aurélien Tchouaméni.

