Guilherme Arana sofre lesão no joelho, não atuará mais este ano e perde Copa do Mundo

O lateral-esquerdo Guilherme Arana sofreu lesão multiligamentar no joelho esquerdo durante o empate do Atlético-MG contra o RB Bragantino por 1 a 1 na última quarta-feira (7). A contusão comprometeu os ligamentos cruzado posterior e colateral medial, além de ruptura no menisco medial e na cartilagem.

Conforme o clube mineiro, Arana iniciou a fisioterapia para preparar o joelho para o procedimento cirúrgico. O atleta não deve atuar mais na temporada pelo Atlético-MG, ocasionando também a impossibilidade de ida à Copa do Mundo do Catar.

O atleta esteve na lista de convocação de Tite durante o ciclo para o Mundial. Na temporada, disputou 46 partidas, com três gols marcados e oito assistências.

