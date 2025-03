Primeiro jogo com biometria facial na Arena Castelão tem poucas filas, elogios e prisão de torcedor nas arquibancadas

O sistema de reconhecimento facial foi utilizado pela primeira vez na Arena Castelão no último sábado (15), no Clássico-Rei entre Fortaleza e Ceará pela partida de ida da final do Campeonato Cearense 2025. Na opinião de torcedores, o sistema teve bom funcionamento.

“Aqui no estádio foi rápido também, não houve nenhuma burocracia. Eu pensava que ia dar uma fila grande, por ser a primeira experiência, mas fluiu normalmente”, disse Robésio, torcedor do Fortaleza de 28 anos, que utilizou a biometria no setor Premium.

Legenda: Reconhecimento facial na Arena Castelão Foto: Thiago Gadelha/SVM

Passa uma sensação de mais segurança. Eu tenho conhecidos que empolgaram eles em relação à segurança, que traz um ar de mais conforto também. E é uma experiência nova e está muito bom em relação a isso. Robésio Torcedor do Fortaleza

Nesta partida, apenas três setores da Arena Castelão contaram com o sistema de reconhecimento facial: Premium, Especial e Camarotes. Nestes setores, as filas foram pequenas e fluíram rapidamente, segundo o relato da maioria dos torcedores.

Alguns torcedores tiveram problemas no reconhecimento facial, mas foram atendidos por profissionais de suporte da plataforma, que checaram o cadastro destes torcedores no sistema antes de permitir a sua entrada no estádio.

Homem no preso no estádio com auxílio de reconhecimento facial

Um homem com mandado de prisão em aberto por receptação foi preso durante o Clássico-Rei entre Fortaleza e Ceará na Arena Castelão na tarde deste sábado (15), com auxílio do sistema de reconhecimento facial implantado no estádio. O nome do suspeito constava no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Após ser reconhecido, o torcedor abordado por uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) na arquibancada da arena e levado ao 16º Distrito Policial (DP) no bairro Dias Macedo. Agora, ele ficará à disposição da Justiça.