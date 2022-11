Tite elogia Daniel Alves e volta a defender sua convocação para Copa do Mundo

O nome mais polêmico da lista dos convocados de Tite foi disparado o do lateral Daniel Alves. O lateral de 39 anos, que está no Pumas, vem de uma temporada com apenas 12 jogos e muitas críticas no México. Em sua fala, o treinador brasileiro voltou a defender a permanência dele do time canarinho.

"O critério do Daniel Alves é o critério de todos, que ele premia qualidade técnica individual, premia seu aspecto físico e ele traz o seu aspecto mental, tal qual os outros. Alguns com uma ou outra a mais qualidade", disse.

Aos 39 anos, Daniel Alves se torna o jogador mais velho a defender a Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo.

"Ele estava com baixos níveis de potência e força. Isso foi falado a ele. Eu disse que precisava melhorar esses níveis e ele me respondeu: 'Missão dada, missão a ser cumprida e será cumprida'. Ele é o mesmo Dani Alves que veio conosco em 2022 e nas Olimpíadas de 2021. No aspecto físico, ele se encontra apto", finalizou.

Convocados para a Seleção Brasileira por Tite:

GOLEIROS:

Alisson - Liverpool

Ederson - Manchester City

Weverton - Palmeiras

ZAGUEIROS:

Bremer - Juventus

Éder Militão - Real Madrid

Marquinhos - PSG

Thiago Silva - Chelsea

LATERAIS:

Alex Sandro - Juventus

Alex Telles - Sevilla

Daniel Alves - Pumas

Danilo - Juventus

MEIO-CAMPISTAS:

Casemiro - Manchester United

Everton Ribeiro - Flamengo

Bruno Guimarães - New Castle

Fabinho - Liverpool

Fred - Manchester United

Lucas Paquetá - West Ham

ATACANTES:

Antony - Manchester United

Gabriel Jesus - Arsenal

Gabriel Martinelli - Arsenal

Neymar - PSG

Pedro - Flamengo

Raphinha - Barcelona

Richarlison - Tottenham

Rodrygo - Real Madrid

Vini Júnior - Real Madrid