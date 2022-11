Comentarista da Copa, Deborah Secco diz que entendeu mais de futebol após casamento com Roger Flores

A atriz Deborah Secco diz que passou a entender de futebol durante o casamento com o ex-jogador e atual comentarista Roger Flores. Ela será uma das comentaristas do programa “Tá na Copa”, do canal Sportv, durante a Copa do Mundo.

“Acabei entendendo minimamente de futebol. Fui casada com o Roger, que era jogador e hoje é comentarista, e ele sempre falou muito de futebol e acabei descobrindo coisas que eu não conhecia”, disse em entrevista ao podcast "Foquinha no Gshow". Deborah e Roger se casaram em 2009 e se separaram em 2013.

Experiência no Catar

Deborah, inclusive, chegou a morar no Catar durante o relacionamento, já que Roger treinava em um time do país árabe que é sede do Mundial. Deborah disse que a experiência foi estranha.

“É uma cultura muito diferente da nossa. Era o lugar que mais foi tranquilo eu assistir aos jogos porque não tinha ninguém nos estádios. Para nós, mulheres, era mais opressor, mas eu gostei muito. Sou muito curiosa sobre lugares diferentes, pessoas diferentes. As mulheres não podem encostar nos homens, andam atrás”, relembrou.

"Tá na Copa"

A artista disse que ficou surpresa com o convite para o “Tá na Copa”, e explicou como surgiu a ideia da participação dela no programa: “Eu sou aquele tipo de pessoa que não acompanha futebol, mas na Copa do Mundo vira uma grande apaixonada, e acho que essa é a função que vou exercer no programa”.

Deborah estará no “Tá na Copa” ao lado do ex-atacante Aloísio Chulapa e dos apresentadores Igor Rodrigues e Magno Navarro.