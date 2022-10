Deborah Secco é contratada pelo Sportv para equipe da Copa do Mundo na emissora

A Globo anunciou nesta sexta-feira (7) que a atriz brasileira Deborah Secco vai integrar a equipe do canal Sportv no período da Copa do Mundo. Ela é a quarta integrante anunciada para o programa “Tá Na Copa” e estará ao lado do ex-atacante Aloísio Chulapa e dos apresentadores Igor Rodrigues e Magno Navarro. A proposta do programa é levar bom humor e des contração para a programação do canal durante o período do mundial.

Em entrevista ao Sportv, a atriz classificou a oportunidade como surpreendente, mas afirmou viver grande expectativa para a experiência: “Para mim, foi uma surpresa receber esse convite. Vai ser muito legal. É uma época do ano em que o pessoal vive a Copa do Mundo intensamente. Todo mundo vira entendedor de futebol, e eu nunca fui diferente disso. Será bastante divertido.”

A Rede Globo já havia anunciado outras personalidades que vão integrar a equipe de seus canais durante a Copa do Mundo. Entre os já confirmados estão os ex-jogadores D'Alessandro, Fred, Hernanes e Kleberson, o meio-campista do Flamengo, Diego Ribas, o técnico do Avaí, Lisca, e a cantora e apresentadora Jojo Todynho.

Deborah Secco, que participará do programa “Tá Na Copa”, das 22h30 às 23h30, afirmou que a Copa de 1994 é sua lembrança mais marcante: “Eu lembro muito da Copa de 1994, que foi a primeira que assisti intensamente. As Copas me tornam uma entendedora nata de futebol. Sempre fui dessas que gostam de palpitar, opinar, apesar de não entender muito (risos). Acho que agora poderei fazer isso publicamente. Será muito legal.”

A Copa do Mundo, que neste ano será disputada no Catar, tem início marcado para o dia 20 de novembro.