Copa do Mundo: funcionários públicos do Catar terão jornada reduzida durante o Mundial

Nesta quarta-feira (05) o Governo do Catar anunciou algumas medidas que serão seguidas no período da Copa do Mundo. Os servidores públicos irão trabalhar por apenas 4 horas durante todos os dias do período do Mundial. Além disso, entre os dias 1º de novembro e 19 de dezembro, 80% dos trabalhadores deste setor estarão de forma remota.

Essa adaptação da jornada de trabalho não engloba militares, forças de segurança, profissionais da saúde e representantes da educação. O setor privado também vai trabalhar normalmente na Copa.

Já as escolas, tanto públicas quanto privadas, vão liberar os alunos mais cedo.

A Copa do Mundo começa no dia 20 de Novembro e vai até o dia 18 de Dezembro.