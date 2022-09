Copa do Mundo do Catar: Fifa inicia última etapa de venda de ingressos

Começou nesta terça-feira (27) a última etapa de venda de ingressos para a Copa do Mundo do Catar. A comercialização será feita por ordem de chegada haverá disponibilidade de entradas para partidas de todas as fases, inclusive a final. O torcedor deve acessar o site FIFA.com/tickets. Quem já comprou e quiser mais, também pode adquirir.

Caso os ingressos não se esgotem, as vendas desta etapa continuarão abertas durante a realização do mundial. As fases anteriores da comercialização tiveram alta procura, por isso há a possibilidade de que a nova carga acabe rapidamente, mas a Fifa orienta os torcedores a verificarem o endereço regularmente, pois "lotes adicionais de ingressos serão disponibilizados por meio de vendas/revendas, que serão lançadas no sistema no devido tempo".

Os ingressos individuais são divididos em quatro categorias de preço e uma delas, a Categoria 4, é destinada apenas para pessoas residentes do Catar. Cada torcedor pode comprar no máximo seis bilhetes por partida e 60 no total. Há também opções de entradas para áreas com acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

A Fifa lançará na segunda quinzena de outubro um aplicativo para celular que os torcedores deverão baixar para ter acesso às partidas. Os ingressos comprados serão carregados neste aplicativo e ativados quando os fãs acessarem os estádios. Além disso, as autoridades do Catar exigem que todos possuam o Hayya Card Digital (equivalente ao Fan ID), autorização de entrada para o Estado do Qatar e que será exigida na porta dos estádios, junto ao ingresso.