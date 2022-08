100 dias para a Copa do Mundo: veja lista de novidades que você verá no Mundial do Catar de 2022

A 100 dias da Copa do Mundo do Catar, o Diário do Nordeste escalou uma lista de 11 motivos para você começar a preparar a torcida, a camisa e reunir os amigos para curtir o evento. Camisas das seleções, agenda de jogos, mascote, música, preço da cerveja, recordes que podem ser quebrados… O torneio terá início no dia 20 de novembro.

1. SELEÇÕES E GRUPOS

Com mais de 2 milhões de ingressos vendidos, a competição vai reunir 32 seleções e torcedores de todo o mundo para o primeiro Mundial realizado no Oriente Médio. Os países estão divididos em oito grupos. Veja detalhes.

2. CAMISAS DA SELEÇÃO

E aí, já conferiu os uniformes que serão usados pela seleção brasileira? A CBF divulgou imagens do manto produzido pela Nike. A coleção se chama "Garra Brasileira" e as camisas fazem alusão à onça-pintada. Veja detalhes.

Legenda: CBF divulgou as camisas que serão usadas pela Seleção. Foto: Divulgação/Nike

3. TECNOLOGIA PARA IMPEDIMENTO

O Mundial do Catar terá outra grande novidade. A Fifa anunciou que vai usar uma tecnologia semiautomática para detectar impedimento nos jogos. O equipamento deve responder entre 20 e 25 segundos, mais rápido que o VAR. Veja detalhes.

Legenda: Fifa anuncia tecnologia para detectar impedimento. Foto: Divulgação/FIFA

4. MULHERES NO APITO

Pela primeira vez, o Mundial terá árbitras. A Fifa indicou três juízas para os jogos no Catar. Stephanie Frappart, da França, Yoshimi Yamashita, do Japão, e Salima Mukansanga, de Ruanda. Entre as assistentes, a brasileira Neuza Back, a primeira mulher do país no torneio. Veja detalhes.

Legenda: Neuza Inês Back será a 1ª mulher do Brasil na função em uma Copa do Mundo. Foto: Kin Saito / CBF

5. OLHO NOS RECORDES

Vários recordes podem ser quebrados. Jogadores e seleções terão a oportunidade de estabelecer novos números em diversas categorias. Tem o time que mais levou cartão, equipes com mais partidas oficiais, países com maior número de estrangeiros no plantel... Veja detalhes.

Legenda: Veja recordes que podem ser quebrados nesta Copa. Foto: Divulgação/Fifa

6. QUEM FICOU DE FORA?

Já parou para pensar nos craques que ficaram de fora desta Copa? Tem também. A gente trouxe uma lista com 10 jogadores importantes que não estarão no maior evento do futebol mundial. Veja detalhes.

Legenda: Vidal, volante da seleção chilena. Foto: Reprodução/Instagram Arturo Vidal

7. VAI TOMAR UMA CERVEJINHA?

Quem quiser amenizar o calor e pensar em tomar uma cervejinha durante os jogos, vai precisar coçar o bolso, hein? O valor do copo da bebida deve ultrapassar os R$60. Veja detalhes.

Legenda: Bebida alcoólica só poderá ser vendida e consumida em locais permitidos pela Fifa e pelos governos locais. Foto: Divulgação/Fifa

8. MÚSICA OFICIAL

A música oficial da competição é o single "Hayya Hayya" (Better Together). A canção foi gravada pelo trio Trinidad Cardona, Davido e Aisha. A canção traz influências do R&B e do reggae. Veja detalhes.

Legenda: Hayya Hayya foi lançada em abril. Foto: Reprodução/Fifa

9. MASCOTE

Você já conheceu o mascote? Ele se chama La'eeb, um lenço de cabeça masculino tradicional da cultura árabe. No país, a peça recebe o nome de Ghutra e tem a cor branca, que significa pureza. Veja detalhes.

Legenda: Mascote da Copa do Mundo 2022. Foto: Divulgação

10. PÔSTER

Já o pôster oficial do torneio traz trajes tradicionais. A mão de uma pessoa que joga para cima uma gruta e um agal. Os objetos são o lenço e a corda, respectivamente, usados por homens árabes para cobrir a cabeça. Veja detalhes.

Legenda: Pôster da Copa do Mundo do Catar. Foto: Divulgação/Fifa

11. VAI TER FERIADO?

E aí, gostou? Pois pega o caderninho para anotar outra informação muito importante. Você já se perguntou se vai ter feriado nos dias dos jogos do Brasil? A gente traz a resposta aqui.

Legenda: Confira agenda de jogos do Brasil. Foto: Saulo Roberto/SVM

