FIFA divulga pôster oficial da Copa do Mundo do Catar 2022

A FIFA divulgou o pôster oficial da Copa do Mundo do Catar nesta quarta-feira (15). Nas redes sociais, a entidade maior do futebol mostrou a imagem após a definição do último país classificado.

Ao vencer a Nova Zelândia, a última vaga foi conquistada pela Costa Rica. Com as 32 seleções definidas, o torneio será realizado entre 21 de novembro e 18 de dezembro.

O cartaz foi desenvolvido pela artista catariana Bouthayna Al Muftah. O desenho traz trajes tradicionais. A mão de uma pessoa que joga para cima uma gruta e um agal. Os objetos são o lenço e a corda, respectivamente, usados por homens árabes para cobrir a cabeça. O movimento é feito para lembrar a comemoração de um gol.

A imagem está em preto, branco e cinza. A única diferença é o vinho, cor da bandeira catariana.

"A maior parte do meu trabalho se concentra em experiências passadas, memórias, amarrando-as ao presente e arquivando-as de forma contemporânea. Eu queria que os cartazes seguissem esse tema e contassem a história da cultura do futebol do Catar", disse a artista.

A artista também produziu outros sete cartazes para o torneio Mundial. Todos focam na paixão do mundo árabe pelo futebol.