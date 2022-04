Confira lista de recordes que podem ser quebrados na Copa do Mundo do Catar

Vários recordes podem ser quebrados na Copa do Mundo do Catar em 2022. Jogadores e seleções terão a oportunidade de estabelecer novos números em diversas categorias. A Fifa divulgou um ranking de estatísticas marcantes do torneio que podem ser superadas na competição. O evento será realizado entre 21 de novembro e 18 de dezembro. Ao todo, 32 seleções disputam a taça.

1 - CARTÕES

A Argentina é a seleção que mais recebeu amarelos na Copa do Mundo, desde que os cartões começaram a ser usados na competição. Ao todo, foram 123. O Brasil está no topo das que mais foram punidas com vermelhos: 11. O Uruguai é o terceiro na lista dos mais expulsos, com nove.

2 - PARTIDAS OFICIAIS

Brasil e Alemanha estão empatados no quesito partidas oficiais jogadas na Copa: somam 109. duelos. A Argentina pode entrar no seleto grupo e superar a Itália caso vença três jogos. Assim, fica em terceiro entre as mais vitoriosas, atrás de Brasil (73) e Alemanha (67).

3 - QUE DUPLA!

Cristiano Ronaldo e Messi estão prestes a entrar na seleta lista com 11 jogadores que jogaram 20 partidas ou mais nos mata-matas. Bastam mais três jogos para o atacante português. Para o argentino, faltam duas atuações para igualar a participação de Maradona, que esteve em 21. Se a Argentina chegar a essa fase e ele atuar nas sete partidas, o craque se iguala a Lothar Matthaus que soma 26 participações no torneio.

4 - NO COMANDO

O treinador da França, Didier Deschamps, comandou a equipe em 12 partidas de mata-matas. Isso é mais do que qualquer outro entre os 29 técnicos já classificados para o Catar. Mais uma vitória lhe dará dez no geral, um número que apenas seis outros treinadores alcançaram na história do torneio: Helmut Schon, Luiz Felipe Scolari, Mario Zagallo, Joachim Low, Carlos Alberto Parreira e Oscar Tabarez.

5 - ESTRANGEIROS DE CASA

Das 29 seleções já classificadas, oito são treinadas por técnicos de outros países. Nas últimas 21 Copas do Mundo, os campeões foram treinados por alguém da mesma nacionalidade da equipe.

6 - CR7 NÃO CANSA…

O português Cristiano Ronaldo pode alcançar outra marca impressionante na carreira. Ele já marcou gols em quatro Copas do Mundo distintas e pode superar um time de craques se balançar as redes no Catar. Além dele, Pelé, Uwe Seeler e Miroslav Klose alcançaram o feito.

7 - CUIDADO COM A SEQUÊNCIA…

Nas três últimas edições do Mundial, os atuais campeões acabaram eliminados na fase de grupos: Itália (África do Sul 2010), Espanha (Brasil 2014) e Alemanha (Rússia 2018).

