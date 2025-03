Com partida dominante, Fortaleza vence Bahia em Copa do Brasil sub-17

Em partida controlada e com chances de até ampliar o placar, o Fortaleza venceu a equipe do Bahia por 1x0 e agora basta empatar no jogo da volta, em partida que será mandante, para se classificar. O confronto entre tricolores, válido pelo jogo de ida da segunda fase da Copa do Brasil sub-17, aconteceu nesta terça-feira (18), no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana-BA.

O único gol da partida foi marcado pelo camisa 9 do Tricolor do Pici, Enzo Richard, ainda no primeiro tempo. Em típico lance de centroavante, o atleta nascido em 2008, aproveitou a sobra e empurrou a bola para dentro da rede, dando a vitória ao Leão.

O confronto da volta está marcada para próxima terça (25), às 15h, no Presidente Vargas (PV). As equipes vão se enfrentar novamente em disputa pela vaga na próxima fase da competição nacional e o Leão tem a vantagem de jogar pelo empate.

O Tricolor é o único representante cearense no torneio e venceu a estreia na competição com goleada sobre o Atlético Piauiense por 5x1, no estádio Presidente Vargas (PV) na 1ª fase do torneio.

