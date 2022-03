Confira 10 craques que ficaram de fora da Copa do Mundo de 2022

As Eliminatórias da Copa do Mundo estão chegando ao fim. Já são 27 seleções classificadas para a competição que será no Catar, em novembro. Equipes tradicionais como Brasil, Alemanha, Espanha e outras garantiram vaga.

No entanto, muitas ausências serão marcantes, como a da Itália e do Egito. Junto com os países eliminados, vão também muitos craques que defenderam suas camisas. Confira a lista com 10 grandes jogadores que não vão disputar o Mundial.

Mohammed Salah (Egito)

Jogador do Liverpool perdeu pênalti durante jogo decisivo contra Senegal e viu o Egito ser eliminado na fase final das Eliminatórias Africanas.

Legenda: Mo Salah é o maior jogador do Egito e, assim como a seleção do país, vai ficar de fora da Copa. Foto: Reprodução/Instagram Mohamed Salah

Donnarumma (Itália)

Eleito melhor goleiro do mundo, o arqueiro deixou a competição após ver a Azzurra ser eliminada pela Macedônia do Norte.

Legenda: Donnarumma, goleiro da Azzurra. A Itália foi eliminada pela Macedônia do Norte. Foto: Reprodução/Instagram Donnarumma

Jorginho (Itália)

Terceiro melhor jogador do mundo, Jorginho, que é brasileiro naturalizado Italiano, também deixou o Mundial após eliminação precoce da Itália. O meia do Chelsea nunca disputou uma Copa do Mundo.

Legenda: Jorginho, volante ítalo-brasileiro, também não poderá jogar o Mundial do Catar. Foto: Divulgação/Instagram Jorginho Frello

Mahrez (Argélia)

Riyad Mahrez, atleta de destaque do Manchester City, tentou bastante mas não conseguiu evitar a eliminação argelina, que sofreu gol de Camarões nos minutos finais da prorrogação, e se despediu do Mundial.

Legenda: Riyad Mahrez, atacante da Argélia, não se classificou por pouco para o segundo mundial dele. Foto: Reprodução/Instagram Riyad Mahrez

Aubameyang (Gabão)

Um dos principais nomes do Barcelona na temporada, Aubameyang não conseguiu evitar a eliminação do país ainda na fase de grupos.

Legenda: A seleção do Gabão, defendida por Aubameyang, nunca participou de uma Copa. Foto: Reprodução/Instagram Aubameyang

Haaland (Noruega)

Estrela do Borussia Dortmund, Haaland é outro a ficar de fora da Copa. Aos 21 anos, o jogador ainda não estreou em Copas.

Legenda: A Noruega terminou as Eliminatórias Europeias em terceiro do Grupo G e não avançou de fase. Foto: Reprodução/Instagram Haaland

Ibrahimovic (Suécia)

Não foi dessa vez que o atacante sueco de 40 anos voltou a disputar uma Copa. A Suécia foi derrotada pela Polônia nos playoffs.

Legenda: Aos 40 anos, Ibra viu a chance de disputar a Copa do Catar ir embora após eliminação para a Polônia. Foto: Reprodução/Associação Sueca de Futebol

Dzeko (Bósnia)

Atleta da Inter de Milão e camisa 11 da Bósnia, Dzeko foi outro que se despediu do sonho do Mundial após a eliminação da seleção.

Legenda: Dzeko é outro grande jogador que não vai disputar o Mundial do Catar. Foto: Reprodução/Instagram Edin Dzeko

James Rodriguez (Colômbia)

James deixa a competição após a Colômbia terminar em xx nas classificatórias Sul-Americanas.

Legenda: James viu a chance de disputar outra Copa após eliminação da Colômbia. Foto: Reprodução/Instagram James Rodriguéz

Vidal (Chile)

Aos 34 anos, Vidal não vai poder jogar esta Copa do Mundo. Pela idade, esta talvez fosse a última dele. O Chile termino em sétimo nas Eliminatórias Sul-Americanas.

Legenda: Vidal, volante da seleção chilena. Foto: Reprodução/Instagram Arturo Vidal

