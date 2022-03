Senegal despacha Egito nos pênaltis e se classifica para a Copa do Catar

Diante da torcida, Senegal despachou o Egito e está na Copa do Mundo. O placar terminou em 1 a 0 no tempo normal, a partida foi para a prorrogação e chegou aos pênaltis. Nas cobranças, melhor para os donos da casa, que venceram por 3 a 1. As equipes se enfrentaram no Estádio Olímpico de Diamniadio, em Dakar, nesta terça-feira (29).

O JOGO

Não demorou para os donos da casa abrirem o placar. Aos 3 minutos, Dia balançou as redes adversárias. Após sobra de bola, o camisa 9 mandou para o gol. A seleção não parou por aí e consegui criar mais chances. O Egito pouco chegou ao ataque, principalmente pela forte marcação em Mo Salah, estrela do time. Assim, a partida foi para o intervalo com 1 a 0 no marcador.

No segundo tempo, o Egito voltou pressionando. Mesmo assim, Gana não diminuiu o ritmo ofensivo. Teve boas chances com Mané. As seleções deram mais espaços, mas pouco finalizaram. Em boa jogada, Salah levantou a bola para Zizo, que mandou para fora. Zizo teve outra chance, mas desperdiçou. Aos 36', Ismaila quase ampliou para os anfitriões. Assim a partida terminou em 1 a 0.

Na prorrogação, as equipes precisavam sair do empate de 1 a 1 (placar agregado). Ismaila e Cissé começaram levando susto ao goleiro adversário, que saiu bem nas três defesas. Anulado pela zaga de Senegal, o time egípcio não conseguiu ser efetivo. Assim a partida foi para os pênaltis, que os senegaleses venceram por 3 a 1.

