Itália sofre gol da Macedônia e está fora da Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva

Drama italiano! A Azzurra está fora da Copa do Mundo do Catar. A seleção não conseguiu conquistar vaga na repescagem final das Eliminatórias Europeias. Apesar de ter dominado a partida, sofreu gol da Macedônia do Norte nos minutos finais. Trajkovski fez o tento. A disputa ocorreu nesta quinta-feira (24), no Estádio Renzo Barbera, em Palermo.

É a primeira vez que a Itália não se classifica para dois mundiais consecutivos. A equipe também não esteve na disputa realizada em solo russo. A Macedônia do Norte vai enfrentar Portugal na repescagem final. A partida será na terça-feira (29), às 15h45 (hora de Brasília).

O JOGO

No primeiro tempo, a Itália mostrou que era realmente a favorita. Dominou as ações, construiu jogadas perigosas, pressionou. Immobile e Berardi tiveram boas chances de balançar a rede adversária, mas desperdiçaram.

A equipe teve maior posse de bola e finalizou 16 vezes contra uma do adversário. Perto do intervalo, Churlinov recebeu a bola livre e partiu para o ataque. Mas Florenzi intercepta a jogada. Apesar de algumas falhas de Dimitrievski, a Itália não conseguiu marcar. A primeira etapa terminou sem gols.

Os italianos continuaram a pressionar. Berardi leva perigo ao gol adversário, em busca de abrir o marcador. O time segue mantendo a posse de bola e mantém a criação, mas sem acertar a pontaria. Aos 21', Bastoni cabeceou mas encontrou Dimitrievski atento.

A Itália não diminuiu o ritmo mas, nos acréscimos da partida, foi vencida pelo imponderável. Aos 47', Trajkovski dominou a bola no meio do campo e chutou de fora da área. A bola foi certeira no canto direito da trave, sem chance para Donnarumma. Aos 50', Chiellini ainda perdeu a oportunidade de empatar. Com 1 a 0, a Macedônia avança de fase.

