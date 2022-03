Galvão Bueno faz post em tom de despedida e diz que narra hoje último jogo da seleção no Maracanã

Galvão Bueno chamou atenção das redes sociais, na tarde desta quinta-feira (24). Em postagem no Twitter, ele escreveu mensagem em tom de despedida sobre a narração esportiva, às 20h30, entre Brasil e Chile — jogo das eliminatórias da copa.

"Jogo de despedidas. Último jogo da seleção no Brasil antes da Copa! Último jogo de Tite no Brasil como técnico da seleção! Meu último jogo da seleção no Maracanã em televisão!", publicou o narrador esportivo no Twitter.

Veja postagem:

Em 30 minutos no ar, o tweet somou mais de 8 mil curtidas, 1,1 mil retuítes e 600 comentários sobre o texto de despedidas.

No momento, a Seleção Brasileira lidera chave com 39 pontos, quatro a mais que a Argentina, que está na segunda posição.

Já o Chile, vive um momento preocupante, ocupando a sexta posição, com 19 pontos, e, neste momento, ficando de fora do Catar.

Fim do contrato com a Globo

O colunista Gabriel Vaquer, do Notícias da TV, afirmou que o narrador não vai renovar o contrato com a Globo e deve deixar a emissora no fim do ano. O último trabalho de Galvão deve ser a Copa do Mundo do Catar, que ocorre entre novembro e dezembro.

História no rádio e TV

Conforme o portal Memória Globo, Galvão Bueno nasceu no Rio de Janeiro em 1950. Começou a carreira no rádio esportivo. Ingressou na Globo em 1981 e desde então participou de todas as grandes coberturas de esporte na emissora, entre elas, dez Copas do Mundo.