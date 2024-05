Times do eixo Rio-São Paulo são maioria na preferência do torcedor no Interior do Ceará

O Interior do Estado do Ceará é dominado por torcidas do Eixo-Rio-São Paulo. Flamengo, com 28% e Corinthians, com 15%,são as preferências dos torcedores, em nova pesquisa de opinião pública, encomendada pelo Sistema Verdes Mares e realizada pelo Instituto Opnus. A pesquisa apontou quais são as maiores torcidas do Estado do Ceará, mas ramificou os números na Capital e Interior.

O resultado geral da pesquisa apontou o Flamengo como o clube com maior torcida no Estado com 20% dos entrevistados. Mas é no Interior que reside o maior reduto de torcedores do Rubro-Negro carioca: 28%. Na Capital, o time carioca tem apenas 4%, com a preferência dividida entre Ceará e Fortaleza, ambos com 31%.

Além do Fla, o Timão tem 15% da preferência, com boa margem para Ceará (7%) e Fortaleza (6%). Após os cearenses, aparecem outros clubes 'forasteiros': Palmeiras (6%), São Paulo (5%) e Vasco (4%).

São clubes de torcidas nacionais, ou seja, espalhadas por todo país, e no Estado do Ceará não é diferente. Este recorte, apenas no Interior, a porcentagem de Ceará e Fortaleza caem mais da metade em números comparados com do resultado final da pesquisa.

Pesquisa com números do Interior do Ceará:

Metodologia

1.700 entrevistas foram realizadas com pessoas do estado do Ceará de 16 anos de idade ou mais entre os dias 11 e 18 de abril de 2024. Os dados foram coletados através de questionário eletrônico, via tablet ou smartphone. O cientista político e diretor do Instituto Opnus, Pedro Barbosa, foi o responsável técnico da pesquisa.