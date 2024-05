Rumo a mais uma classificação: o Fortaleza aprendeu a jogar Sul-Americana | FortalezaCast

Com o empate contra o Boca em La Bombonera, o Fortaleza fica muito perto de garantir a liderança do grupo D na Copa Sul-Americana. A campanha do Tricolor agrada nesta edição do torneio, mas não é de agora. O time de Vojvoda demonstra que aprendeu a jogar torneios internacionais e ganhou holofotes dentro do continente sul-americano.

O FortalezaCast desta semana analisa a evolução da equipe dentro deste cenário e os aspectos que fizeram o Leão chegar nesta condição. Acompanhe o papo com Marta Negreiros, André Almeida e Brenno Rebouças.

CONFIRA O EPISÓDIO COMPLETO