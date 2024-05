Iguatu vence Santa Cruz de Natal por 2 a 0 no Morenão e lidera Grupo A3 da Série D

Na abertura da 2ª rodada da 1ª Fase da Série D do Campeonato Brasileiro, o Iguatu venceu o Santa Cruz de Natal por 2 a 0 no estádio Morenão, em Iguatu, na noite desta sexta-feira (3).

Os gols do Azulão foram marcados por Thiaguinho Bahia e Otacílio Marcos, aos 17 e aos 45 do 2º tempo. Com o resultado, o Iguatu assumiu a liderança do Grupo A3 com 4 pontos em duas rodadas. Os 4 primeiros colocados de cada grupo avançam para a 2ª Fase.

Próximo jogo

O Iguatu volta a jogar no dia 11, às 16 horas, contra o Atlético Cearense, no Morenão.