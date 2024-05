Floresta x Ferroviária: Confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Floresta e Ferroviária se enfrentam neste sábado (4) pela terceira rodada da Série C do Brasileirão de 2024. A bola rola às 19h30 horas (horário de Brasília) no gramado do Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

O Verdão da Vila Manoel Sátiro chega para a partida buscando sua primeira vitória na Série C, após perder nas duas primeiras rodadas da competição nacional. Já a equipe paulista também busca sua primeira vitória na competição, porém, ao invés das derrotas, a Ferroviária empatou seus dois primeiros jogos na terceira divisão.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão através da DAZN e Nosso Futebol+.

PALPITE

Prováveis escalações

Floresta

Titulares: Luiz Daniel; Diego Ferreira, Lucas Santos, Ricardo Lima, Pará; Jô, Jean Silva, Marcelo, Wescley, Romarinho; Lohan.

Luiz Daniel; Diego Ferreira, Lucas Santos, Ricardo Lima, Pará; Jô, Jean Silva, Marcelo, Wescley, Romarinho; Lohan. Técnico: Felipe Surian.

Ferroviária

Titulares: Saulo; Lucas Rodrigues, Gustavo Medina, Jackson, Igos Fernandes; Ricardinho, Xavier, Vitor Prado, Juninho, Victor Andrade; Carlão.

Saulo; Lucas Rodrigues, Gustavo Medina, Jackson, Igos Fernandes; Ricardinho, Xavier, Vitor Prado, Juninho, Victor Andrade; Carlão. Técnico: Vinícius Bergantin

FLORESTA X FERROVIÁRIA | FICHA TÉCNICA

Competição: Terceira rodada da Série C do Brasileirão de 2024

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

Data: 04/05/2024 (sábado).

Horário: 19h30 (horário de Brasília).

*Sob supervisão do editor João Bandeira Neto.