Camarões vence Argélia e garante vaga na Copa após gol nos minutos finais da prorrogação

Nos minutos finais da prorrogação, Camarões vence a Argélia por 2 a 1 e garante vaga na Copa do Mundo. Choupo-Moting e Ekambi marcaram para os camaroneses. Touba fez o dos anfitriões. O jogo decisivo da fase final das Eliminatórias Africanas. A partida desta terça-feira (29) ocorreu no Estádio Mustapha Tchaker, em Blida, no país argelino.

A Argélia venceu o primeiro jogo em casa, por 1 a 0. No placar agregado, está em 2 a 2, mas como a seleção camaronesa fez os dois gols na casa adversária, conquistou a vaga.

O JOGO

Pouco criativa, a Argélia não conseguiu se impor. Mesmo assim, o time manteve a forte marcação. Após cobrança de escanteio, o goleiro se atrapalha na defesa e a bola sobra para Choupo-Moting chutar e abrir o placar aos 22 minutos. 1 a 0. Após o gol, a seleção camaronesa cresceu na partida. Bennacer ainda arriscou um cruzamento para a área, mas a zaga de Camarões desviou. Na frente, a equipe não desistiu de pressionar até os minutos finais, mas o resultado de 1 a 0 permaneceu.

Na volta, a Argélia logo marcou um gol com Slimani, que foi anulado pela arbitragem por impedimento. Equipe buscou tocar mais a bola. Mahrez tem chance pela direita, mas Onana aparece em grande defesa. O ritmo da partida diminuiu, com a defesa camaronesa fechada. Sem mudança no placar, a partida foi para a prorrogação.

A pressão argelina foi grande nos minutos de prorrogação. O time chegou a ter um gol anulado. Com boa movimentação, a equipe não desistiu. Nos minutos finais, após jogada de escanteio Touba. Camarões não deixou barato e fez o segundo na partida, com Ekambi, e garantiu a participação na Copa do Mundo.

