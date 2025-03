'Eles ganharam da gente no esforço, não foi nem na qualidade', disse Marinho, sobre último Clássico-Rei

O atacante Marinho, do Fortaleza, concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (21), véspera do 2º jogo da final do Campeonato Cearense contra o Ceará. Para ser campeão, o Leão terá que vencer por 2 gols de diferença no tempo normal. Se vencer por um gol, a decisão irá para os pênaltis.

Incomodado por não ter vencido o Vovô na temporada - são duas derrotas em 2025 - Marinho afirmou que os jogadores precisam mostrar mais, se doarem mais, e que o Ceará venceu o jogo de ida na vontade e não na qualidade.

Eles ganharam da gente no esforço, não foi nem na qualidade. Não que eles não tenham, mas acredito muito mais na qualidade da nossa equipe, do que na do adversário. Marinho Atacante do Fortaleza

Vencer na estratégia

Em seguida, o atacante afirmou que o Fortaleza precisa ser inteligente e acertar na estratégia, fator que segundo ele, tem feito a diferença a favor do Ceará.

"Só vontade não ganha jogo. O nosso adversário teve estratégia para ganhar da gente, não vi finalizando tanto no jogo, tiveram a chance de penalti, e foram felizes na estratégia. Precisamos ser inteligentes e jogar com alma e coração".

Ele demonstrou confiança para o título e pediu que o grupo corra 200% no clássico.

"Se corremos 100% antes, agora temos que correr 200%. Não podemos perder em nada para o nosso adversário. Tenho muita muita confiança nos atletas. Só a gente tem a capacidade de reverter".

Protesto

Por fim, Marinho comentou os protestos do torcedor. Ele disse entender o sentimento da torcida do Fortaleza no momento ruim e que eles têm razão em cobrar.

"Quando o torcedor faz isso, ele está indignado, quer ver o time que ele ama vencer. Se ele não vê as coisas acontecerem, quer algo a mais do jogador, tem o direito de cobrar. Essa do torcedor xingar, brigar, tem que doer em nós. Se ele protesta é porque aqui tem um grande time e precisamos responder da forma que o torcedor quer".