Há 50 anos: Só uma vez em 13 finais entre Ceará x Fortaleza quem venceu o jogo de ida não foi campeão

No sábado (22), Ceará e Fortaleza decidem o Campeonato Cearense de 2025, com vantagem do empate para o Vovô após vencer o jogo de ida por 1 a 0, no último dia 15. Para o Leão, só uma vitória por 2 gols de diferença para ser campeão ou por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis.

E no Clássico-Rei, sair na frente em uma decisão do Campeonato Cearense em dois ou 3 jogos é praticamente certeza de título. Foram 13 decisões assim e em 12 delas, quem venceu o 1º jogo foi campeão: