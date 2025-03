Bruno Guimarães sobre fase da Seleção Brasileira: 'Estamos acostumados com a pressão'

Bruno Guimarães mostrou confiança na experiência do grupo convocado pelo treinador Dorival Jr. para os confrontos contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa, na tarde desta terça-feira (18), em entrevista coletiva concedida em Brasília. Com 32 partidas na Amarelinha, é o quinto atleta com mais partidas no atual elenco e está atrás de Marquinhos (95), Alisson (71), Alex Sandro (40) e Vinicius Jr.

"Todo mundo que veste a camisa da Seleção esta acostumado com pressão, tem que matar um leão por dia, não importa se é aqui ou no clube. Vestimos a camisa mais pesada do mundo e estamos pensando jogo a jogo. O mais importante é a Colômbia, fazer um grande jogo em casa e ganhar na Argentina", disse.

Além da qualidade dos adversários, o meio-campista enfatizou a importância de dois resultados positivos para aproximar o Brasil da classificação para o Mundial de 2026. A Seleção enfrenta os colombianos nesta quinta-feira (20), às 21h45, no Mané Garrincha, e a Argentina, na próxima terça (25) às 21h, em Buenos Aires.

As duas partidas terão transmissão de múltiplas plataformas do Grupo Globo e envolvem seleções com jogadores de renome. A Colômbia é a quarta colocada, com 19 pontos, enquanto a Argentina lidera com 25. O Brasil ocupa a quinta posição, com 18 pontos.

"São dois jogos cruciais, estamos focando jogo a jogo. O mais importante é esse da Colômbia por conta da tabela. Queremos iniciar bem, somar três pontos, para depois pensar na Argentina. Sabemos que jogamos melhor aqui, onde temos mais espaço, então estamos esperançosos para fazer dois jogos bom e encaminhar a classificação", afirmou.

Legenda: Bruno Guimarães concedeu entrevista coletiva em Brasília Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A conta oficial do Mané Garrincha no instagram publicou que os ingressos para o duelo contra a Colômbia estavam esgotados, fato comemorado pelo jogador carioca, que

"Fico feliz que esgotaram os ingressos, no último jogo ficou muito ingresso faltando. Conversamos sobre encher os estádios. Em casa queremos sentir o torcedor do lado, eles podem fazer a diferença. A gente canta o hino, todo mundo vai junto e praticamente começa 1 a 0. Temos que dar resposta, prazer, orgulho. Vai ser uma festa bonita para conseguirmos a vitória", celebrou.

Título pelo Newcastle

Entre uma das principais peças da Seleção Brasileira, o meio-campista Bruno Guimarães se apresentou para a primeira convocação deste ano como campeão da Copa da Liga Inglesa pelo Newcastle. No domingo (16), a equipe venceu o Liverpool por 2 a 1, no em Wembley e quebrou um jejum de 70 anos do clube sem uma conquista nacional de maior expressão.

O camisa 39 está na equipe do Norte da Inglaterra desde 2022, se tornou o capitão nesta temporada e levantou a taça junto de seus companheiros, entre eles Joelinton, que também faz parte do grupo convocado por Dorival.

"(Foi) Um feito marcante pra gente, por tudo que representou, principalmente para os torcedores. Estou feliz e realizado", comemorou.

Bruno estreou pela Seleção Brasileira na vitória por 4 a 2 sobre o Peru, em 13 de outubro de 2020, no Nacional de Lima. Desde então, o meio-campista, que soma 32 partidas e um gol, se tornou uma das figuras carimbadas da Amarelinha.

Ele é campeão olímpico pelo Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e disputou a Copa do Mundo de 2022 no Catar.