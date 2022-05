Cerveja será vendida por mais de R$ 60 na Copa do Mundo

Quem for para a Copa do Mundo no Catar e quiser tomar aquela cerveja durante os jogos, vai precisar gastar bem além do que gasta no Brasil. O valor do copo da bebida deve ultrapassar os R$ 60, de acordo com o jornal inglês The Sun.

O informativo diz que uma pint (equivalente a 550ml) poderá custar 9,98 libras (cerca de R$ 62,41 na atual cotação). O valor seria o maior preço cobrado por cerveja em todo o mundo.

Mesmo com todas as restrições à bebida alcoólica no Catar, a marca de cervejas Budweiser é uma das principais patrocinadoras do Mundial. A cerveja só poderá ser vendida e consumida em locais permitidos pela Fifa e pelas autoridades do país.

Faltam 200 dias para a Copa do Mundo. A competição será realizada entre os dias 18 de novembro e 21 de dezembro. As partidas serão disputadas em cinco sedes (Lusail, Al Khor, Al Rayyan, Al Wakrah, além da capital Doha), com fuso horário de seis horas.