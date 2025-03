A provável escalação do Ceará no Clássico-Rei contra o Fortaleza no Cearense

O Ceará tem desfalques e dúvidas para sua escalação titular no Clássico-Rei contra o Fortaleza pela partida de ida da final do Campeonato Cearense 2025, neste sábado (15). Ramon Menezes se lesionou contra o Confiança e pode ficar de fora da decisão.

O principal desfalque será o atacante Pedro Henrique, um dos artilheiros da equipe, com quatro gols marcados na temporada. O jogador de 34 anos sofreu um problema ligamentar e está fora das finais do Campeonato Cearense.

Diante dessas possíveis ausências, Léo Condé deve escalar a seguinte equipe titular: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Lourenço e Lucas Mugni; Aylon, Fernandinho e Pedro Raul.

As finais do Campeonato Cearense terão transmissão ao vivo dos veículos do Sistema Verdes Mares, como TV Verdes Mares, ge.globo, rádio Verdinha 92.5, YouTube do Jogada e tempo real do Diário do Nordeste. A bola rola às 16h30, na Arena Castelão.