Carlinhos vive bom momento e projeta estreia do Ferroviário na Série D

O atacante Carlinhos vive um bom momento individual no Ferroviário. No último fim de semana, ele marcou dois gols e foi peça fundamental na vitória por 3 a 2 sobre o Maranhão, a primeira vitória na Copa do Nordeste, e chega motivado para a estreia na Série D do Campeonato Brasileiro neste fim de semana.

Com três gols em oito jogos pelo Tubarão da Barra, Carlinhos busca se firmar como peça-chave no ataque e ressalta como a estrutura do clube e os companheiros de equipe têm sido fundamentais para sua evolução.

“Estou muito feliz pelo momento que estou vivendo no clube, mas sei que nada seria possível sem o coletivo. O novo momento da SAF, com estrutura e o suporte que o clube vem oferecendo, junto com o apoio de todo o elenco, têm me dado condições para evoluir, e encarar cada partida com mais confiança”, afirmou o atacante.

Foco na Série D

Focado na estreia da Série D, Carlinhos destacou a importância de começar bem o torneio e reforçou a necessidade do time entrar concentrado desde o início.

“Sabemos que é uma competição difícil, que exige comprometimento e concentração do início ao fim. Temos consciência da força do nosso elenco e precisamos entrar preparados em todos os jogos para alcançar bons resultados. Começar bem pode fazer a diferença lá na frente”, completou.

O Ferroviário estreia na competição no sábado (04), às 16h, contra o Fluminense-PI, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. O grupo N ainda conta com Tirol, Altos, Atlético Cearense e Piauí.