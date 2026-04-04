Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Guia da Série D 2026: formato, novidades e detalhes dos 5 representes cearenses

Competição começa neste fim de semana e dará quatro vagas na Série C em 2027

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 10:29)
Jogada
Legenda: O Ferroviário chega para a competição com status de bi-campeão da Série D e buscar o acesso
Foto: @ronaldfelipefoto

A Série D do Campeonato Brasileiro de 2026 começa neste fim de semana em sua maior edição da história. São 96 clubes, divididos em 16 grupos, de olho nas 4 vagas de acesso. São 5 equipes cearenses, divididas em dois grupos distintos: Maracanã e Iguatu estão no Grupo A-6, enquanto Ferroviário, Tirol e Atlético estão no Grupo A-7.

Legenda: Os 5 times cearenses foram divididos em 2 grupos
Foto: Ate Jogada

As chaves, que contam com seis times cada, foram formadas a partir de critérios geográficos, observando também questões logísticas, e apresentam no máximo três clubes de uma federação por grupo.

Assim, os times com sede em Fortaleza, casos de Ferroviário, Tirol e Atlético estão juntos com três piauienses: Fluminense, Altos e Piauí.

Os cearenses no interior, como Maracanã e Iguatu, enfrentarão 3 maranhenses - Sampaio Corrêa, Moto Club e IAPE, além de um piauiense do interior: Parnahyba.

Legenda: Tirol e Maracanã jogarão a Série D este ano
Foto: @baggiorodriguesfoto
.

Estreias dos Cearenses

Legenda: Jogos de estreia dos times cearenses na Série D
Foto: Arte Jogada

Fórmula de disputa e vagas de acesso

As seis equipes de cada grupo vão se enfrentar entre si em dez rodadas e farão cinco jogos como mandante e cinco como visitante. Os quatro melhores avançam à segunda fase, e os confrontos terão o seguinte critério: 1º do Grupo A1 x 4º do Grupo A2; 2º do Grupo A1 x 3º do Grupo A2; 3º do Grupo A1 x 2º do Grupo A2; e 4º do Grupo A1 x 1º do Grupo A2.

Este também será o formato nos demais grupos - A3 x A4, A5 x A6, A7 x A8 e assim sucessivamente -, o que promoverá confrontos regionais e, em alguns casos, duelos de clubes próximos geograficamente.

A Série D será disputada de 5 de abril a 13 de setembro, em 24 datas (22 aos fins de semana e duas no meio de semana). Em cada fase do mata-mata e nos playoffs, os confrontos acontecerão em jogos de ida e volta. Os quatro clubes que forem eliminados nas quartas de final terão nova chance de ascender à Série C de 2027 nos playoffs, criados pela CBF com o intuito de assegurar mais competitividade e emoção ao torneio.

Os clubes que cheguem à terceira fase asseguram no mínimo sua participação na Série D de 2027. Os quatro semifinalistas, assim como os vencedores dos playoffs, garantem o acesso à Série C de 2027. O campeão irá se classificar de forma direta para a terceira fase da Copa do Brasil de 2027.

Como chegam os times cearenses:

Ferroviário

O Ferroviário, bi-campeão da competição, é favorito para terminar a 1ª fase como líder, pelo elenco que tem. A equipe contratou reforços, incluindo o ídolo Ciel, que sempre foi a referência coral quando esteve no elenco. Além dele, chegaram sete atletas: os  zagueiros Kaio Bahia e Tiago Santana, o volante Rafael Freitas, o atacante Pablinho, o meia Rodrigo Canindé e os laterais-direitos Thomas Luciano e Jeferson Geo.

Além de chegadas, aconteceram saídas: André Luis, Léo Paraíso, Jefão, Jeffinho, Ramires, Felipe Sales e João Neto deixaram o clube. 

Tirol

A Coruja fez campanha decepcionante e caiu para a Série B do Campeonato Cearense, apesar de mostrar competitividade na Copa do Brasil contra América/SE e América/MG, levando a decisão para os pênaltis nos dois jogos. A equipe chega reformulada para a Série D e com novo treinador, o recém chegado Sandro Sargentim.

Os principais reforços do Tirol foram: os atacantes Felipe Hulk e Willians Santana, o zagueiro Willian Oliveira, o volante Welton Santana e o lateral-esquerdo Max Silva.

O novo técnico, Sargentim, destacou a importância de estruturar bem o elenco e projetou uma caminhada sólida ao longo da competição. 

“A expectativa é de fazer um campeonato brasileiro sólido, aproveitando os jogadores que aqui estão e trazendo reforços para a gente poder cumprir as etapas e os objetivos da direção, que é brigar por classificação e posteriormente brigar por passar de fase e buscar o acesso”, afirmou o treinador.

 Atlético Cearense

O Atlético está jogando a Série B do Campeonato Cearense e chega querendo surpreender. O destaque no elenco são 5 reforços de jogadores colombianos contratados: Molano (lateral direito), Jonathan (zagueiro), Alejandro (meia), Jan e Palácio (atacantes).

O técnico da equipe é Bruno Saymon. Ele trabalha no Atlético-CE há dois meses. Ex-zagueiro de clubes como Internacional e Novo Hamburgo, o técnico de 38 anos acumula experiências em equipes como Azuriz, Avaí e Inter de Limeira. Em 2025, ele concluiu a Licença PRO da CBF Academy, o nível mais alto na formação de treinadores no Brasil.

“Trabalhar no Atlético Cearense é um grande desafio na minha carreira, que encaro com muita responsabilidade. Pude encontrar um projeto sério aqui no clube e espero contribuir da melhor forma para que possamos buscar os nossos objetivos na temporada”, disse ele.

Iguatu

O Azulão, que foi campeão da Taça Padre Cícero - troféu do Interior do Campeonato Cearense -, agora sob o comando do técnico Otacílio Neto (ex-auxiliar), fez algumas contratações, destaque para o retorno do centroavante artilheiro Otacílio Marcos.

Além dele, chegaram os volantes Rodrigo Correia, Thalison Silva e Marquinhos, os meias Danilo Sousa, Pedrinho e Alex Pindoretama, os zagueiro Luis Miguel e Luis Fernando e os atacante Klaivert.

Maracanã

Já o Maracanã, fez um estadual decepcionante, venceu apenas um jogo - que evitou o rebaixamento - e Júnior Cearense terá muito trabalho pela frente. Já com reforços, também decepcionou na 1ª Fase da Copa do Brasil, ao perder para a Portuguesa-RJ com um jogador a mais.

Reforços chegaram, como o goleiro Redson, o atacante Alison Araçoiaba e o lateral-direito Biel Potiguar.

Todos os grupos da Série D

Grupo A1

Nacional-AM, Manaus-AM, Manauara-AM, GAS-RR, Monte Roraima-RR, São Raimundo-RR

Grupo A2

Independência-AC, Galvez-AC, Humaitá-AC, Porto Velho-RO, Guaporé-RO, Araguaína-TO

Grupo A3

Gama-DF, Brasiliense-DF, Luverdense-MT, Primavera-MT, Inhumas-GO, Aparecidense-GO

Grupo A4

Capital-DF, Ceilândia-DF, Mixto-MT, Operário-MT, União-MT, Goiatuba-GO

Grupo A5

Trem-AP, Oratório-AP, Tuna Luso-PA, Águia de Marabá-PA, Tocantinópolis-TO, Imperatriz-MA

Grupo A6

Sampaio Corrêa-MA, Moto Club-MA, IAPE-MA, Maracanã, Iguatu, Parnahyba-PI

Grupo A7

Ferroviário, Tirol, Atlético, Altos-PI, Piauí-PI, Fluminense-PI

Grupo A8

ABC-RN, América-RN, Laguna-RN, Sousa-PB, Maguary-PE, Central-PE

Grupo A9

Retrô-PE, Decisão-PE, Serra Branca-PB, Treze-PB, Lagarto-SE, Sergipe-SE

Grupo A10

ASA-AL, CSA-AL, CSE-AL, Jacuipense-BA, Atlético-BA, Juazeirense-BA

Grupo A11

Uberlândia-MG, Betim-MG, CRAC-GO, ABECAT-GO, Operário-MS, Ivinhema-MS

Grupo A12

Porto-BA, Rio Branco-ES, Vitória-ES, Real Noroeste-ES, Tombense-MG, Democrata GV-MG

Grupo A13

Madureira-RJ, Portuguesa-RJ, America-RJ, Portuguesa-SP, Água Santa-SP, Pouso Alegre-MG

Grupo A14

Nova Iguaçu-RJ, Sampaio Corrêa-RJ, Maricá-RJ, XV de Piracicaba-SP, Noroeste-SP, Velo Clube-SP

Grupo A15

Cianorte-PR, Cascavel-PR, Santa Catarina-SC, Joinville-SC, Guarany de Bagé-RS, São Luiz-RS

Grupo A16

Blumenau-SC, Marcílio Dias-SC, São Joseense-PR, Azuriz-PR, São José-RS, Brasil-RS

Assuntos Relacionados
julio

Jogada

Ceará avança por Rondinelli para Executivo de Futebol, mas não descarta Mazzuco

Clube segue em busca de preencher vaga deixada por Lucas Drubscky

Redação 05 de Abril de 2026
jogadores

Jogada

Corinthians x Internacional: veja horário, onde assistir, palpites e escalações

Equipes se enfrentam em duelo da Série A

Redação 05 de Abril de 2026
jogadores

Jogada

Bahia x Palmeiras: veja horário, onde assistir, palpites e escalações

Equipes se enfrentam na Série A

Redação 05 de Abril de 2026
auxiliar

Jogada

Após vitória do Fortaleza na Série B, Djian destaca: 'Começamos nossa arrancada'

Auxiliar técnico comandou a equipe diante do Juventude

Crisneive Silveira 05 de Abril de 2026
VÍDEO

Jogada

Flamengo x Santos: confira onde assistir, horário e escalações

A partida é válida pela 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Alexandre Mota 05 de Abril de 2026
jogadores

Jogada

Flamengo x Santos: veja horário, onde assistir, palpites e escalação

Equipes se enfrentam no Maracanã

Redação 05 de Abril de 2026