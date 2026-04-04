Guia da Série D 2026: formato, novidades e detalhes dos 5 representes cearenses

A Série D do Campeonato Brasileiro de 2026 começa neste fim de semana em sua maior edição da história. São 96 clubes, divididos em 16 grupos, de olho nas 4 vagas de acesso. São 5 equipes cearenses, divididas em dois grupos distintos: Maracanã e Iguatu estão no Grupo A-6, enquanto Ferroviário, Tirol e Atlético estão no Grupo A-7.

Legenda: Os 5 times cearenses foram divididos em 2 grupos Foto: Ate Jogada

As chaves, que contam com seis times cada, foram formadas a partir de critérios geográficos, observando também questões logísticas, e apresentam no máximo três clubes de uma federação por grupo.

Assim, os times com sede em Fortaleza, casos de Ferroviário, Tirol e Atlético estão juntos com três piauienses: Fluminense, Altos e Piauí.

Os cearenses no interior, como Maracanã e Iguatu, enfrentarão 3 maranhenses - Sampaio Corrêa, Moto Club e IAPE, além de um piauiense do interior: Parnahyba.

Legenda: Tirol e Maracanã jogarão a Série D este ano Foto: @baggiorodriguesfoto .

Estreias dos Cearenses

Legenda: Jogos de estreia dos times cearenses na Série D Foto: Arte Jogada

Fórmula de disputa e vagas de acesso

As seis equipes de cada grupo vão se enfrentar entre si em dez rodadas e farão cinco jogos como mandante e cinco como visitante. Os quatro melhores avançam à segunda fase, e os confrontos terão o seguinte critério: 1º do Grupo A1 x 4º do Grupo A2; 2º do Grupo A1 x 3º do Grupo A2; 3º do Grupo A1 x 2º do Grupo A2; e 4º do Grupo A1 x 1º do Grupo A2.

Este também será o formato nos demais grupos - A3 x A4, A5 x A6, A7 x A8 e assim sucessivamente -, o que promoverá confrontos regionais e, em alguns casos, duelos de clubes próximos geograficamente.

A Série D será disputada de 5 de abril a 13 de setembro, em 24 datas (22 aos fins de semana e duas no meio de semana). Em cada fase do mata-mata e nos playoffs, os confrontos acontecerão em jogos de ida e volta. Os quatro clubes que forem eliminados nas quartas de final terão nova chance de ascender à Série C de 2027 nos playoffs, criados pela CBF com o intuito de assegurar mais competitividade e emoção ao torneio.

Os clubes que cheguem à terceira fase asseguram no mínimo sua participação na Série D de 2027. Os quatro semifinalistas, assim como os vencedores dos playoffs, garantem o acesso à Série C de 2027. O campeão irá se classificar de forma direta para a terceira fase da Copa do Brasil de 2027.

Como chegam os times cearenses:

Ferroviário

O Ferroviário, bi-campeão da competição, é favorito para terminar a 1ª fase como líder, pelo elenco que tem. A equipe contratou reforços, incluindo o ídolo Ciel, que sempre foi a referência coral quando esteve no elenco. Além dele, chegaram sete atletas: os zagueiros Kaio Bahia e Tiago Santana, o volante Rafael Freitas, o atacante Pablinho, o meia Rodrigo Canindé e os laterais-direitos Thomas Luciano e Jeferson Geo.

Além de chegadas, aconteceram saídas: André Luis, Léo Paraíso, Jefão, Jeffinho, Ramires, Felipe Sales e João Neto deixaram o clube.

Tirol

A Coruja fez campanha decepcionante e caiu para a Série B do Campeonato Cearense, apesar de mostrar competitividade na Copa do Brasil contra América/SE e América/MG, levando a decisão para os pênaltis nos dois jogos. A equipe chega reformulada para a Série D e com novo treinador, o recém chegado Sandro Sargentim.

Os principais reforços do Tirol foram: os atacantes Felipe Hulk e Willians Santana, o zagueiro Willian Oliveira, o volante Welton Santana e o lateral-esquerdo Max Silva.

O novo técnico, Sargentim, destacou a importância de estruturar bem o elenco e projetou uma caminhada sólida ao longo da competição.

“A expectativa é de fazer um campeonato brasileiro sólido, aproveitando os jogadores que aqui estão e trazendo reforços para a gente poder cumprir as etapas e os objetivos da direção, que é brigar por classificação e posteriormente brigar por passar de fase e buscar o acesso”, afirmou o treinador.

Atlético Cearense

O Atlético está jogando a Série B do Campeonato Cearense e chega querendo surpreender. O destaque no elenco são 5 reforços de jogadores colombianos contratados: Molano (lateral direito), Jonathan (zagueiro), Alejandro (meia), Jan e Palácio (atacantes).

O técnico da equipe é Bruno Saymon. Ele trabalha no Atlético-CE há dois meses. Ex-zagueiro de clubes como Internacional e Novo Hamburgo, o técnico de 38 anos acumula experiências em equipes como Azuriz, Avaí e Inter de Limeira. Em 2025, ele concluiu a Licença PRO da CBF Academy, o nível mais alto na formação de treinadores no Brasil.

“Trabalhar no Atlético Cearense é um grande desafio na minha carreira, que encaro com muita responsabilidade. Pude encontrar um projeto sério aqui no clube e espero contribuir da melhor forma para que possamos buscar os nossos objetivos na temporada”, disse ele.

Iguatu

O Azulão, que foi campeão da Taça Padre Cícero - troféu do Interior do Campeonato Cearense -, agora sob o comando do técnico Otacílio Neto (ex-auxiliar), fez algumas contratações, destaque para o retorno do centroavante artilheiro Otacílio Marcos.

Além dele, chegaram os volantes Rodrigo Correia, Thalison Silva e Marquinhos, os meias Danilo Sousa, Pedrinho e Alex Pindoretama, os zagueiro Luis Miguel e Luis Fernando e os atacante Klaivert.

Maracanã

Já o Maracanã, fez um estadual decepcionante, venceu apenas um jogo - que evitou o rebaixamento - e Júnior Cearense terá muito trabalho pela frente. Já com reforços, também decepcionou na 1ª Fase da Copa do Brasil, ao perder para a Portuguesa-RJ com um jogador a mais.

Reforços chegaram, como o goleiro Redson, o atacante Alison Araçoiaba e o lateral-direito Biel Potiguar.

Todos os grupos da Série D

Grupo A1

Nacional-AM, Manaus-AM, Manauara-AM, GAS-RR, Monte Roraima-RR, São Raimundo-RR

Grupo A2

Independência-AC, Galvez-AC, Humaitá-AC, Porto Velho-RO, Guaporé-RO, Araguaína-TO

Grupo A3

Gama-DF, Brasiliense-DF, Luverdense-MT, Primavera-MT, Inhumas-GO, Aparecidense-GO

Grupo A4

Capital-DF, Ceilândia-DF, Mixto-MT, Operário-MT, União-MT, Goiatuba-GO

Grupo A5

Trem-AP, Oratório-AP, Tuna Luso-PA, Águia de Marabá-PA, Tocantinópolis-TO, Imperatriz-MA

Grupo A6

Sampaio Corrêa-MA, Moto Club-MA, IAPE-MA, Maracanã, Iguatu, Parnahyba-PI

Grupo A7

Ferroviário, Tirol, Atlético, Altos-PI, Piauí-PI, Fluminense-PI

Grupo A8

ABC-RN, América-RN, Laguna-RN, Sousa-PB, Maguary-PE, Central-PE

Grupo A9

Retrô-PE, Decisão-PE, Serra Branca-PB, Treze-PB, Lagarto-SE, Sergipe-SE

Grupo A10

ASA-AL, CSA-AL, CSE-AL, Jacuipense-BA, Atlético-BA, Juazeirense-BA

Grupo A11

Uberlândia-MG, Betim-MG, CRAC-GO, ABECAT-GO, Operário-MS, Ivinhema-MS

Grupo A12

Porto-BA, Rio Branco-ES, Vitória-ES, Real Noroeste-ES, Tombense-MG, Democrata GV-MG

Grupo A13

Madureira-RJ, Portuguesa-RJ, America-RJ, Portuguesa-SP, Água Santa-SP, Pouso Alegre-MG

Grupo A14

Nova Iguaçu-RJ, Sampaio Corrêa-RJ, Maricá-RJ, XV de Piracicaba-SP, Noroeste-SP, Velo Clube-SP

Grupo A15

Cianorte-PR, Cascavel-PR, Santa Catarina-SC, Joinville-SC, Guarany de Bagé-RS, São Luiz-RS

Grupo A16

Blumenau-SC, Marcílio Dias-SC, São Joseense-PR, Azuriz-PR, São José-RS, Brasil-RS