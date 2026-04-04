Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (4)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 4 de março de 2026

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
Jogada
Legenda: Atlético de Madrid e Barcelona duelam no Estádio Metropolitano, em jogo válido pela 30ª rodada da Liga Espanhola
Foto: Nicolas Tucat/AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV deste sábado (4) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SÁBADO (4)

Campeonato Italiano Feminino

  • 7h30 – Fiorentina (F) x Juventus (F) – Canal GOAT

Copa da Inglaterra (quartas de final)

  • 8h45 – Manchester City x Liverpool – ESPN e Disney+
  • 13h15 – Chelsea x Port Vale – ESPN e Disney+
  • 16h00 – Southampton x Arsenal – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Espanhol

  • 9h00 – Real Sociedad x Levante – ESPN 2 e Disney+
  • 11h15 – Mallorca x Real Madrid – ESPN e Disney+
  • 13h30 – Real Betis x Espanyol – Disney+
  • 16h00 – Atlético de Madrid x Barcelona – Disney+

Campeonato Italiano

  • 10h00 – Sassuolo x Cagliari – Disney+
  • 13h00 – Hellas Verona x Fiorentina – Disney+
  • 15h45 – Lazio x Parma – Xsports e Disney+

Campeonato Alemão

  • 10h30 – Freiburg x Bayern de Munique – Sportv, Canal GOAT e OneFootball
  • 10h30 – Bayer Leverkusen x Wolfsburg – Canal GOAT e OneFootball
  • 10h30 – Werder Bremen x RB Leipzig – Canal GOAT e OneFootball
  • 13h30 – Stuttgart x Borussia Dortmund – CazéTV, Xsports e OneFootball

Campeonato Francês

  • 12h00 – Strasbourg x Nice – CazéTV
  • 14h00 – Brest x Rennes – CazéTV
  • 16h05 – Lille x Lens – CazéTV

Campeonato Português

  • 11h30 – Nacional da Madeira x Estrela Amadora – Disney+
  • 14h00 – Moreirense x Braga – Disney+
  • 16h30 – Porto x Famalicão – ESPN 2 e Disney+

Campeonato Saudita

  • 13h15 – Al Ahli x Damac – Canal GOAT e BandSports
  • 15h00 – Al Hilal x Al Taawoun – Sportv, Band e Canal GOAT

MLS

  • 14h00 – Toronto FC x Colorado Rapids – Apple TV
  • 20h30 – Inter Miami x Austin FC – Apple TV

Campeonato Brasileiro

  • 18h30 – São Paulo x Cruzeiro – Premiere
  • 20h30 – Coritiba x Fluminense – Record, CazéTV e Premiere
  • 21h00 – Vasco da Gama x Botafogo – Sportv e Premiere

Campeonato Brasileiro (Série B)

  • 16h00 – Fortaleza x Juventude – RedeTV!, ESPN e Disney+
  • 18h00 – Náutico x Ponte Preta – Sportv e Premiere
  • 18h00 – Cuiabá x Ceará – Disney+
  • 20h00 – Vila Nova x Atlético Goianiense – ESPN e Disney+
  • 20h30 – Londrina x Sport Recife – Disney+
Assuntos Relacionados
julio

Jogada

jogadores

Jogada

jogadores

Jogada

auxiliar

Jogada

VÍDEO

Jogada

jogadores

Jogada

