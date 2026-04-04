Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (4)
Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 4 de março de 2026
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje na TV deste sábado (4) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SÁBADO (4)
Campeonato Italiano Feminino
- 7h30 – Fiorentina (F) x Juventus (F) – Canal GOAT
Copa da Inglaterra (quartas de final)
- 8h45 – Manchester City x Liverpool – ESPN e Disney+
- 13h15 – Chelsea x Port Vale – ESPN e Disney+
- 16h00 – Southampton x Arsenal – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Espanhol
- 9h00 – Real Sociedad x Levante – ESPN 2 e Disney+
- 11h15 – Mallorca x Real Madrid – ESPN e Disney+
- 13h30 – Real Betis x Espanyol – Disney+
- 16h00 – Atlético de Madrid x Barcelona – Disney+
Campeonato Italiano
- 10h00 – Sassuolo x Cagliari – Disney+
- 13h00 – Hellas Verona x Fiorentina – Disney+
- 15h45 – Lazio x Parma – Xsports e Disney+
Campeonato Alemão
- 10h30 – Freiburg x Bayern de Munique – Sportv, Canal GOAT e OneFootball
- 10h30 – Bayer Leverkusen x Wolfsburg – Canal GOAT e OneFootball
- 10h30 – Werder Bremen x RB Leipzig – Canal GOAT e OneFootball
- 13h30 – Stuttgart x Borussia Dortmund – CazéTV, Xsports e OneFootball
Campeonato Francês
- 12h00 – Strasbourg x Nice – CazéTV
- 14h00 – Brest x Rennes – CazéTV
- 16h05 – Lille x Lens – CazéTV
Campeonato Português
- 11h30 – Nacional da Madeira x Estrela Amadora – Disney+
- 14h00 – Moreirense x Braga – Disney+
- 16h30 – Porto x Famalicão – ESPN 2 e Disney+
Campeonato Saudita
- 13h15 – Al Ahli x Damac – Canal GOAT e BandSports
- 15h00 – Al Hilal x Al Taawoun – Sportv, Band e Canal GOAT
MLS
- 14h00 – Toronto FC x Colorado Rapids – Apple TV
- 20h30 – Inter Miami x Austin FC – Apple TV
Campeonato Brasileiro
- 18h30 – São Paulo x Cruzeiro – Premiere
- 20h30 – Coritiba x Fluminense – Record, CazéTV e Premiere
- 21h00 – Vasco da Gama x Botafogo – Sportv e Premiere
Campeonato Brasileiro (Série B)
- 16h00 – Fortaleza x Juventude – RedeTV!, ESPN e Disney+
- 18h00 – Náutico x Ponte Preta – Sportv e Premiere
- 18h00 – Cuiabá x Ceará – Disney+
- 20h00 – Vila Nova x Atlético Goianiense – ESPN e Disney+
- 20h30 – Londrina x Sport Recife – Disney+
