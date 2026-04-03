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Enquete: vote na escalação ideal do Ceará contra o Cuiabá

Vídeo do Jogada do Vozão traz seis possíveis formações do Vovô

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 16:53)
Jogada

O Ceará tem desfalques importantes para o jogo contra o Cuiabá, neste sábado (4), pela terceira rodada da Série B do Brasileirão. Lucas Lima foi expulso e é a mais recente baixa no setor de meio-campo, já desfalcado pelas ausências de Zanocelo e Dieguinho.

O vídeo desta sexta-feira (3) do Jogada do Vozão apresenta seis possíveis escalações. O torcedor pode acompanhar o vídeo e votar nas opções de 1 a 6, digitando a sua preferência nos comentários do YouTube.

  • OPÇÃO 1 - Richard; Rafael Ramos, Eder, Luizão e Fernando; Richardson, João Gabriel e Melk; Matheusinho, Matheus Araújo e Wendel Silva.
  • OPÇÃO 2 - Richard; Rafael Ramos, Eder, Luizão e Fernando; Richardson, João Gabriel e Vina; Melk, Matheus Araújo e Wendel Silva
  • OPÇÃO 3 - Richard; Rafael Ramos, Eder, Luizão e Fernando; Richardson, João Gabriel e Alano; Melk, Matheus Araújo e Wendel Silva
  • OPÇÃO 4 - Richard; Rafael Ramos, Eder, Luizão e Fernando; Richardson, João Gabriel e Matheus Araújo; Melk, Matheusinho e Wendel Silva.
  • OPÇÃO 5 - Richard; Rafael Ramos, Eder, Luizão e Fernando; Richardson, Matheus Araújo e Alano; Melk, Matheusinho e Wendel Silva.
  • OPÇÃO 6 - Richard; Rafael Ramos, Eder, Luizão e Fernando; Richardson, Matheus Araújo e Vina; Melk, Matheusinho e Wendel Silva.
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