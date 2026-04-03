Enquete: vote na escalação ideal do Ceará contra o Cuiabá

O Ceará tem desfalques importantes para o jogo contra o Cuiabá, neste sábado (4), pela terceira rodada da Série B do Brasileirão. Lucas Lima foi expulso e é a mais recente baixa no setor de meio-campo, já desfalcado pelas ausências de Zanocelo e Dieguinho.

O vídeo desta sexta-feira (3) do Jogada do Vozão apresenta seis possíveis escalações. O torcedor pode acompanhar o vídeo e votar nas opções de 1 a 6, digitando a sua preferência nos comentários do YouTube.