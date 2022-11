Confira numeração dos 26 jogadores do Brasil para a Copa do Mundo de 2022

O Seleção Brasileira de Futebol foi convocada para a Copa do Mundo do Catar com 26 jogadores nesta segunda-feira (7). E além da convocação, a CBF também divulgou a numeração de todos os convocados.

O goleiro Alisson será o camisa 1, Casemiro terá a camisa 5, Richarlison será o "9" e Neymar o camisa 10.

Legenda: O atacante Richarlison jogará a Copa do Mundo pelo Brasil com a camisa 9 Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Confira a numeração dos convocados:

1.Alisson

2.Danilo

3. Tiago Silva

4. Marquinhos

5. Casemiro

6. Alex Sandro

7. Paquetá

8. Fred

9. Richarlison

10. Neymar

11. Raphinha

12. Weverton

13. Daniel Alves

14. Militão

15. Fabinho

16. Alex Telles

17. Bruno Guimarães

18. Antony

19. Gabriel Jesus

20. Vini Jr.

21. Rodrygo

22. Bremer

23. Ederson

24. Martinelli

25. Pedro

26. Everton Ribeiro