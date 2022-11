Quem é Gabriel Martinelli, que surpreendeu ao ser convocado por Tite para a Seleção Brasileira

O técnico Tite convocou no início da tarde desta segunda-feira (7) os 26 jogadores que irão defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar. Entre os atletas convocados está o jovem atacante Gabriel Martinelli, uma das maiores surpresas da lista de Tite. Martinelli tem apenas 21 anos e atualmente é um dos destaques do Arsenal, da Inglaterra. Conheça melhor quem é Gabriel Martinelli.

BASE E INÍCIO DA CARREIRA

Gabriel Teodoro Martinelli Silva nasceu no dia 18 de junho de 2001 em Guarulhos (SP). Sua trajetória no futebol começou ainda na infância, quando passou a fazer parte das categorias de base do Corinthians, onde atuou no futsal e no futebol. Nos gramados foram 73 gols marcados em 139 jogos. Após vários anos no Corinthians, Martinelli mudou-se com os pais para Itu e passou a atuar nas categorias de base do Ituano.

Com a camisa do Ituano, Gabriel Martinelli atuou tanto nas categorias de base como na equipe profissional. Sua estreia como jogador profissional aconteceu no dia 17 de março de 2018, em duelo entre São Bento e Ituano, válido pela fase de grupos do Campeonato Paulista daquele ano. O primeiro gol da carreira veio no mesmo ano, no dia 8 de setembro, em partida contra o Taboão da Serra, pela Copa Paulista.

FUTEBOL EUROPEU

Em julho de 2019, Gabriel Martinelli foi anunciado como o novo reforço do Arsenal, uma das principais equipes de futebol da Inglaterra. O contrato assinado tem duração de cinco anos, sendo válido até o dia 30 de junho de 2024. Sua primeira partida pelos Gunners aconteceu no dia 11 de agosto de 2019, em duelo contra o Newcastle, pela primeira rodada da Premier League 2019/2020.

Ao longo dos anos, Martinelli ganhou espaço e tornou-se um dos principais jogadores do Arsenal. Ele soma, ao todo, 102 jogos disputados com a equipe inglesa, além de 23 gols e 13 assistências. Gabriel é titular do Arsenal, que vive boa fase na atual temporada do Campeonato Inglês. Os Gunners ocupam atualmente a liderança da competição, somando 34 pontos em 13 jogos.

SELEÇÃO BRASILEIRA

O bom rendimento apresentado por Gabriel Martinelli desde sua época de categorias de base rendeu ao jogador oportunidades na Seleção Brasileira. Sua história com a Amarelinha começou ainda antes da equipe profissional, nas seleções de base. Ele atuou pela Seleção Brasileira Sub-18, em 2019, e pela Seleção Brasileira Sub-23, também em 2019, e chegou a disputar as Olimpíadas de 2020, ganhando a medalha de ouro.

Em 11 de março de 2022 Gabriel Martinelli foi convocado por Tite, recebendo sua primeira oportunidade na Seleção Brasileira principal. Sua estreia com a equipe principal da Seleção Brasileira aconteceu no dia 24 de março de 2022, em partida contra o Chile, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

EXPLICAÇÃO DE TITE

Após o anúncio da convocação, Tite foi questionado sobre a escolha por Gabriel Martinelli. "A função do Gabriel Martinelli é de externo, ponta, agressivo. Tem sido um dos destaques no Arsenal, na primeira colocação da Premier League. Jogador do lance individual, de transições em velocidade, que esteve conosco, foram duas convocações, e que vem mantendo esse alto nível", respondeu o treinador.