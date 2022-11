Agefis irá fiscalizar 77 lojas em Fortaleza nesta sexta de Black Friday

A Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) fiscalizará 77 lojas físicas, em shoppings e no Centro de Fortaleza, além de 10 websites. A atuação, conforme a Agência, prevê garantir os direitos dos consumidores durante as compras em período de Black Friday.

As equipes de fiscais devem percorrer as lojas físicas nesta sexta-feira (25), vistoriando possíveis ocorrências consumeristas, "como a ausência de exemplar do Código de Defesa do Consumidor (CDC); a falta de informações referentes à precificação dos produtos expostos à venda; possíveis situações de propaganda enganosa e venda casada referente às promoções, e ainda a falta de informações sobre as modalidades de pagamento".

Já com relação aos sites, a Agefis afirma que os fiscais da Gerência de Plantões Especiais (Geplae) inspecionarão lojas online a fim de verificar se estão expostos o endereço físico no Brasil, o CNPJ/CPF e os telefones de contato da empresa.

"Além disso, observarão se as informações sobre o direito de arrependimento estão visíveis e de forma clara; se o site exibe o valor à vista a ser pago, com a imagem do produto a ser vendido em fácil visualização; e se o mesmo informa de maneira clara sobre as despesas e prazos referentes ao serviço de entrega, seguros entre outros custos adicionais", disse a Pasta.

DENÚNCIAS

A população pode denunciar acionando a fiscalização municipal por meio de três canais de denúncia: o aplicativo Fiscalize Fortaleza (disponível para Android e IOS), pelo site e o telefone 156.

Confira dicas para não sair no prejuízo nesta Black Friday

Pesquise em sites de busca de preços o comportamento do valor do produto de seu interesse nos últimos meses;

Registre os preços antes da Black Friday com prints da tela ou foto;

Efetue compras em sites confiáveis. Para verificar a segurança da página, clique no símbolo de cadeado que aparece no canto da barra de endereço ou no rodapé da tela. O endereço da loja virtual deve começar com (https://);

Todo site deve exibir o CNPJ da empresa ou o CPF da pessoa responsável, além de informar o endereço físico onde a loja possa ser encontrada ou o endereço eletrônico para que possa ser contatada e números de telefone;

Computadores de acesso público não devem ser usados para comércio eletrônico ou internet banking;

Analise a descrição do produto e compare com outras marcas;

É muito importante imprimir ou salvar todos os documentos que demonstrem a oferta e confirmação do pedido (comprovante de pagamento, contrato, anúncios etc);

Nas compras pela internet, dê preferência ao pagamento com cartão de crédito, de forma parcelada. Isto pode ajudar o consumidor a pedir cancelamento da compra ou devolução de valores, caso seja vítima de golpes;

Gere um cartão de crédito temporário no app de sua operadora. Geralmente, esses cartões servem somente para uma compra efetuada. Isto reduz a possibilidade de clonagem de dados e senhas.