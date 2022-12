Pacobahyba confirma permanência na Secretaria da Fazenda: "Objetivos alinhados com Elmano"

Confirmando as sinalizações do governador eleito Elmano de Freitas ao longo dos últimos meses, a secretária da Fazenda do Estado, Fernanda Pacobahyba, ratificou publicamente que seguirá com a "chave do cofre" no novo Governo.

"Todos os nossos objetivos alinhados com o governador eleito Elmano. Continuarei à frente de nossa grandiosa equipe! Trabalharemos muito e sempre para alcançar patamares mais altos de serviço público. Obrigado pelo apoio de todos. Vamos pra frente!", disse Pacobahyba, em comunicado enviado aos servidores da Sefaz-CE (Secretaria da Fazenda).

Em novembro, Elmano já havia informado que Pacobahyba aceitara o convite para seguir na pasta, conforme noticiou o colunista Samuel Quintela.

