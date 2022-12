Elmano deve trocar Fernanda Pacobahyba por Fabrízio Gomes na Sefaz

Uma fonte com assento no Palácio da Abolição disse à coluna na manhã desta terça-feira, 27, que o nome de quem substituirá a secretária da Fazenda, Fernanda Pacobahyba, poderá ser definido por todo o dia de hoje pelo governador Elmano Freitas.

Pacobahyba aceitou convite do eleito senador e futuro ministro da Educação, Camilo Santana, para ocupar uma importante posição de gestão e operacionalização do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), que lida com recursos bilionários, tarefa que deve ser ocupada por alguém da mais absoluta confiança do titular do ministério e acima de qualquer suspeita, como é o caso da atual secretária da Fazenda do Governo do Ceará.

Durante o dia de hoje, o governador Elmano Freitas terá reuniões com pessoas cotadas para o lugar de Fernanda Pacobahyba.

Entre os cotados, estão o ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Fortaleza, Alexandre Cialdini, e o atual secretário do Tesouro do Estado, Fabrízio Gomes, que ganhou força nas últimas 24 horas.

Ontem, Fabrízio confirmou que terá reunião hoje com o governador eleito Elmano Freitas, mas enganou-se quanto ao local do encontro, que não será no Palácio do Abolição, mas em um edifício de escritórios na Aldeota.

Enquanto isso, também prossegue a expectativa quanto ao nome que substituirá o de Maia Júnior no comando da Secretaria do Desenvolvimento e Trabalho (Sedet).

O deputado estadual Salmito Filho continua sendo o mais cotado para a posição, que terá grave e larga importância nos próximos anos, pois é na Sedet que acontece e acontecerá a política de atração de investimentos nacionais e estrangeiros para projetos de energias renováveis e de implantação do Hub do Hisdrogênio Verde do Pecém.

Salmito, segundo as fontes empresariais ouvidas por esta coluna, tem bagagem intelectual e acadêmica capaz de encarar esse desafio. Um empresário da indústria disse à coluna que, “como Salmito é inteligente, procurará manter os melhores nomes da equipe formada por Maia Júnior, todos profissionais de cada área de atuação”.