Empresário vê 2023 com otimismo e esperança em Lula e Elmano

“Foi um ano que poderemos classificar como de grandes e fortes emoções, ao longo do qual houve de tudo – desde as tradicionais festas carnavalescas e juninas até eleições e uma Copa do Mundo de Futebol no mês de novembro. Mas o varejo supermercadista garantiu o alimento da população cearense, e nossa empresa, o Supermercado Pinheiro, participou, com êxito, desse esforço que, mais uma vez, provou e consolidou o valor do empresariado do comércio” – como disse à coluna o empresário Honório Pinheiro, sócio e CEO da rede varejista que tem o nome de sua família.

Na sua opinião, “é um trabalho de Hércules a tarefa de todos os dias, chovendo ou não, oferecer ao consumidor milhares de produtos de que ele necessita cotidianamente”.

Ele prossegue, como se estivesse numa sala de aula da Faculdade do Varejo, que ele ajudou fundar no seu tempo de presidente da CDL Fortaleza, da FCDL Ceará e da Federação Nacional dos Dirigentes Lojistas (FNDL):

“Para assegurar essa oferta, dependemos de uma extensa lista que envolve bons, fieis e pontuais fornecedores; logística eficiente; centro de distribuição moderno e conectado com a moderna Tecnologia da Informação; colaboradores qualificados e permanentemente atualizados com essa tecnologia; executivos igualmente capacitados para suas missões, uma das quais é transmitir bons e visíveis sinais de liderança; e, enfim, dedicação integral ao trabalho, que inclui o desafio de comprar e vender na hora certa”.

Empresário declaradamente otimista, ele vê 2023 como “mais um ano de desafios que teremos de enfrentar e superar por meio do trabalho e da criatividade, pois o varejo é um ramo muito dinâmico do comércio, cobrando de todos nós ações rápidas quando surgem as dificuldades”.

Honório Pinheiro reduz os temores que alguns setores do empresariado nacional têm diante da próxima chegada do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que tomará posse domingo, 1º de janeiro.

“Sempre que há a troca de governo, esse temor surge, mas logo passa, e isto nós já vimos e sentimos muitas vezes. O presidente Lula está montando um governo que, na área da economia, terá nomes recrutados no mercado, ou seja, com quase nenhuma indicação política, mas técnica, e isto é bom e tem repercutido favoravelmente na Bolsa de Valores e até na cotação do dólar”, lembra o CEO da rede Supermercado Pinheiro.

Quanto ao Ceará, ele também mantém o seu otimismo, dizendo que o governador eleito Elmano Freitas já se reuniu com vários setores da atividade econômica, “inclusive do varejo, e o que ele disse soou bem nos ouvidos dos meus colegas empresários”.

No seu entendimento, “o Elmano fará um governo na mesma linha de rigidez fiscal dos seus antecessores, ou seja, com as contas ajustadas e obediente ao ensinamento de que só se deve gastar o que se arrecada, o que nos leva a crer que teremos mais uma quadra de crescimento da economia do Ceará”.