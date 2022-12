Quem é Sandra Machado, escolhida por Elmano para a Secretaria do Planejamento

O governador eleito Elmano de Freitas (PT) escolheu Sandra Machado para comandar a Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag-CE). O anúncio foi feito pelo futuro chefe do Executivo estadual na noite desta terça-feira (27).

Atualmente, Sandra é secretária-executiva de Planejamento e Gestão Interna da Secretaria da Fazenda (Sefaz). Ela trabalha ao lado da secretária Fernanda Pacobahyba, que deve deixar o cargo para assumir função no Ministério da Educação, a convite do futuro titular da pasta, o ex-governador Camilo Santana (PT).

A nova chefe da Seplag é mestre em Administração e especialista em Contabilidade e Controle pela Universidade de Fortaleza (Unifor). Além disso, ela é graduada em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Ceará (UFC), em Administração pela Unifor e em Psicologia pelo Centro Universitário Farias Brito.

Sandra também tem formação em estudos avançados em desenvolvimento regional pela Universidade de Barcelona.

Cargos públicos

A futura secretária é auditora fiscal do Ceará desde 1990 e, atualmente, é secretária-executiva de Planejamento e Gestão Interna da Sefaz.