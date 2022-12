Conheça Adelita Monteiro, anunciada como secretária da Juventude do Ceará

A Secretaria da Juventude do Ceará vai ser chefiada por Adelita Monteiro (Psol) a partir do próximo ano, anunciou o governador eleito Elmano de Freitas (PT) nesta terça-feira (27). Além dela, outros três nomes foram confirmados na linha auxiliar do novo governo nesta data.

"Anuncio agora o nome de Adelita Monteiro como nova secretária de Juventude do Ceará. Muito sucesso na caminhada e ótimo trabalho!", disse Elmano pelas redes sociais.

Membro da direção do Psol Ceará, Adelita chegou a se candidatar a governadora nas eleições deste ano, mas resolveu retirar a chapa da disputa para apoiar a campanha de Elmano ao Palácio da Abolição, trazendo para o Estado a aliança nacional PT-Psol estabelecida nos últimos meses.

No currículo, ela tem experiência como comunicadora popular e artesã, ministrando cursos na área. Tem histórico de atuação junto às juventudes nas periferias de Fortaleza. Desde os 15 anos participa de movimento organizado em prol de pautas que vai gerenciar no próximo mandato, como na Pastoral da Juventude.

Estudou Estilismo e Moda na Universidade Federal do Ceará (UFC), por concluir. Além disso, foi integrante do Movimento Hip Hop Organizado (MH20) e fundou o Mivmento Livre (passe livre).

Secretariado

Além de Adelita, Elmano anunciou, nesta terça, Fabrízio Gomes para a Secretaria da Fazenda (Sefaz), Sandra Machado para a Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) e Eliana Estrela para a Secretaria da Educação (Seduc).

O nome de Fabrízio, inclusive, já vinha sendo ventilado desde a escolha de Fernanda Pacobahyba para a gerência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). A atual chefe da pasta era preferência de Elmano, mas os planos mudaram com as definições em Brasília. Agora, ela vai trabalhar ao lado do futuro ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e da futura secretária-executiva do MEC e atual governadora do Ceará, Izolda Cela (sem partido).