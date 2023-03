Suspeitos de homicídio e tráfico são presos no Ceará e em Minas Gerais

Pelo menos dez pessoas foram presas por diversos crimes, entre a última quinta e sexta-feira (16 e 17). Os suspeitos são investigados por homicídios, extorsões e tráfico de drogas em São João do Jaguaribe e municípios vizinhos.

As prisões aconteceram em Fortaleza, Caucaia e no Vale do Jaguaribe, no Ceará e em Mário Campos, em Minas Gerais. Ao todo, foram expedidos 15 mandados de busca e apreensão e dez de prisão. A Polícia também apreendeu quatro armas de fogo - três revólveres e uma pistola.

Mais detalhes sobre as prisões serão divulgadas nesta segunda-feira (20), na sede da Superintendência da Polícia Civil, às 11h.