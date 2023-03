Policial é preso após discutir com mulher em loja e dar dois tiros para cima, no Antônio Bezerra

Um policial civil, que não teve a identidade divulgada, foi preso após dar dois tiros para cima durante a folga, numa via pública do bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza, na madrugada deste domingo (19). O agente havia discutido com uma mulher num estabelecimento comercial.

Além dos disparos dados no lado de fora, o policial ameaçou a mulher, conforme as informações iniciais obtidas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

"Equipes da PMCE (Polícia Militar) conduziram o agente para uma unidade policial, onde ele foi autuado em flagrante por disparos de arma de fogo em via pública e ameaça", detalhou a SSPDS.

O agente permanece preso, e as investigações sobre o caso estão em andamento, como concluiu a Secretaria. Esse, contudo, não foi o único caso de violência envolvendo policiais.

Violência entre policiais

Um policial penal foi preso em flagrante por efetuar os disparos que mataram uma pessoa e atingiram uma segunda vítima, também nas primeiras horas deste domingo (19), em Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

A morte foi do soldado da Polícia Militar identificado como William dos Santos Medeiros. Na ocasião, moradores tentaram apartar a briga entre os agentes.

