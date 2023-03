Polícia prende 'falso médico' que atuou em cidades do Ceará e responde por tráfico de mulheres

Um homem de 36 anos suspeito de exercer ilegalmente a medicina foi preso no bairro Cocó pela Polícia Civil na sexta-feira (17). O 'falso médico', como apontam as investigações, estaria envolvido, ainda, em crimes de estelionato, falsidade ideológica e de documentos, pelo uso do falso diploma na área. Atualmente, ele também responde por tráfico internacional de mulheres, no Acre.

O suspeito, identificado como Thiago Celso Andrade Reges, teria fingido ser médico em vários municípios cearenses, realizando atendimentos em Baturité, Itapajé, Mulungu, entre outros.

As investigações também apontam que o Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará (Cremec) já havia recolhido a sua carteira profissional, que havia sido obtida de forma fraudulenta, e instaurado procedimento administrativo contra ele.

Além da captura, os agentes policiais apreenderam jaleco, estetoscópio, notebooks, tablet, aparelhos celulares, maquinetas e pendrives.

Defesa

Thiago foi conduzido ao 5º Distrito Policial, onde a ordem judicial foi cumprida. Agora, o homem segue à disposição da Justiça.

Ao Sistema Verdes Mares, a defesa disse que ainda vai ter acesso aos autos e que o caso corre em segredo de justiça.

