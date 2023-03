Dupla é presa por suspeita de participação na morte de torcedor no bairro Serrinha, em Fortaleza

Dois homens foram presos por suspeita de participação na morte de um torcedor de futebol no bairro Serrinha, em Fortaleza, nesse sábado (18). As capturas foram feitas no bairro Bom Jardim e em Maracanaú na madrugada deste domingo (19).

John Patrick Vieira da Silva, 32, foi preso no Bom Jardim. Jarlon Santos de Queiroz Junior, 28, que possui antecedentes por crime contra a administração pública, foi encontrado por policiais em Maracanaú, portando um revólver e seis munições calibre .38.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os suspeitos foram autuados por crime de homicídio qualificado. Jarlon também foi autuado por porte ilegal de arma de fogo.

Eles estão à disposição da Justiça. A 5ª delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (5ª DHPP), unidade da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso.

Torcedor ia para estádio

O torcedor do Ceará Ítalo Silva, de 29 anos, foi assassinado, no início da tarde desse sábado (18), a pauladas, quando estava a caminho da Arena Castelão para assistir ao jogo de volta das semifinais do Campeonato Cearense 2023.

Neste sábado, Ceará e Iguatu se enfrentaram pelo campeonato. O crime ocorreu na Rua Governador João Carlos, próximo ao cruzamento com a Rua Magnólia, no bairro Serrinha.

De acordo com testemunhas, Ítalo Silva morava no bairro e estava indo para a Arena Castelão quando começou um confronto entre torcidas rivais do Ceará e do Fortaleza pela rua em que ele passava. Na ocasião, ele acabou virando um alvo dos rivais por estar vestido com uma blusa do Ceará.

