Joalheria de shopping na Aldeota é assaltada

Uma joalheria de um shopping localizado no bairro Aldeota, em Fortaleza, foi assaltada na tarde desse sábado (18). O crime aconteceu no shopping Del Paseo e assustou clientes que estavam no local, que viram as portas de algumas lojas baixarem de repente.

A Polícia Civil do Ceará investiga o caso e afirma que está em diligências para identificar e capturar os suspeitos pelo roubo. Câmeras de segurança do estabelecimento comercial flagraram a ação e devem auxiliar o trabalho policial.

A reportagem apurou que os suspeitos são dois homens, vistos nas imagens roubando as joias. Não há informação sobre o prejuízo financeiro. Ninguém ficou ferido.

O QUE DIZ O SHOPPING

O shopping emitiu nota lamentando o ocorrido e disse acompanhar o caso, "colaborando com as autoridades locais e fornecendo toda a ajuda necessária para o esclarecimento dos fatos. O shopping reitera seu compromisso com o bem-estar dos clientes e lojistas".

DENÚNCIAS

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirma que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.