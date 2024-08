Viatura da PM e arma de agente são roubadas e encontradas em Caucaia

Um policial militar que trafegava da capital cearense para o municipio de Sobral (CE) — em uma viatura descaracterizada — teve o carro e a arma tomados em assalto, no início da semana. Na noite de terça-feira (20), a Polícia Militar recuperou o veículo na BR-222, Km 18, em Caucaia.

O carro foi roubado enquanto o PM transportava uma grande quantidade de caixas.

A viatura foi encontrada abandonada, juntamente com a pistola, na localidade Lagoa dos Porcos, no bairro Capuan — próximo ao local do assalto. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

A ocorrência foi registrada na Delegacia Metropolitana de Caucaia (DMC), onde um Boletim de Ocorrência de Restituição foi registrado. A PM não informou o conteúdo da carga transportada para Sobral.

O caso segue sob investigação para que os responsáveis sejam identificados e levados à Justiça.