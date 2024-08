Motociclista bêbado e sem habilitação é preso após fugir de blitz em Brejo Santo (CE)

Um motociclista bêbado e sem habilitação foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no município de Brejo Santo, no Interior do Ceará, após fugir da fiscalização. Segundo informações da PRF, a prisão ocorreu na noite do último domingo (18), no km 498 da BR-116.

Durante a ação, policiais constataram que o condutor não usava capacete de segurança e que a motocicleta estava sem iluminação e sem placa de identificação. As autoridades deram ordem de parada, mas o homem não obedeceu e fugiu da blitz, iniciando uma perseguição policial.

Ao conseguirem abordar o condutor do veículo, policiais identificaram também que ele não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que apresentava sinais de embriaguez, o que foi confirmado por meio do teste do bafômetro. O resultado foi de 0,75 miligramas de álcool por litro de ar, mais que o dobro do limite estabelecido pela legislação para configurar o crime de embriaguez ao volante.

Segundo a PRF, o homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, unidade responsável pela investigação do caso.

O homem, de 23 anos, foi autuado por seis infrações de trânsito, o que resultou em R$ 4.825,68 de multas e na apreensão da motocicleta. O crime também pode render até três anos de prisão.