Celulares e chips são apreendidos em máquina de costura que ia ser 'doada' para presídio no CE

Uma série de itens como celulares, carregadores e chips foram apreendidos na Unidade Prisional Itaitinga 2 (UP-Itaitinga 2), com uma visitante que levava uma máquina de costura para uma pessoa presa. Os materiais estavam escondidos dentro do equipamentos e foram apreendidos por policiais penais durante a execução dos protocolos para entrar na penitenciária nesta quarta-feira (21).

De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP), uma pessoa cadastrada como visitante foi usada por criminosos fora do presídio para entrar com a máquina de costura com o pretexto de realizar uma "doação" para os projetos de ressocialização que envolvem artesanato.

Foram apreendidos:

11 Smartphones

5 Celulares analógicos

14 Carregadores

Chipes de celular

9 Fones de ouvido

2 Serras

11 Cabos de carregadores

O caso ocorreu durante a entrega semanal de materiais por familiares para internos das unidades prisionais.

"Os procedimentos de segurança e o firme trabalho dos policiais penais da Unidade foram imprescindíveis para a descoberta da ação criminosa. A visitante, o material apreendido e as imagens captadas pelas câmeras corporais dos policiais foram enviadas para a devida apuração e investigação da Polícia Civil", disse a SAP, em nota.

Drone abatido

Dois policiais penais do sistema prisional cearense interceptaram uma tentativa de entrega de materiais ilícitos por meio de um drone na Unidade Prisional Itaitinga 3, localizado na Região Metropolitana de Fortaleza, na noite de segunda-feira (19).

O equipamento, que transportava um pacote suspeito, foi imediatamente alvo de uma ação coordenada pelos policiais penais.

Após o abate, o drone foi inspecionado, revelando que o pacote continha: