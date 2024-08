Veículo de luxo furtado há 5 anos no Rio de Janeiro é encontrado pela PRF em Fortaleza

Um veículo de luxo da marca Audi que havia sido furtado no interior do Rio de Janeiro há mais de cinco anos foi recuperado em Fortaleza nesta quinta-feira (22). O carro foi encontrado na BR-116 durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Durante uma ronda no km 5 da rodovia federal, agentes da PRF avistaram o Audi com placa do interior de São Paulo, mas perceberam que havia indícios de adulteração. Técnicas de identificação confiraram que a placa foi clonada.

Os dados do veículo original permitiram os policias descobrirem que ele foi furtado em Parati (RJ), em janeiro de 2019, segundo boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Motorista foi levado à delegacia

O motorista do carro furtado, um home de 34 anos, disse que pegou o veículo emprestado de seu irmão. Ele informou aos policiais que eles trabalham com compra e venda de carros de luxo seminovos.

Conforme a versão do condutor, o Audi foi adquirido pelo irmão dele em uma negociação comercial, mas não deu mais detalhes.

"O condutor foi encaminhado, junto ao veículo recuperado, para o 13º Distrito Policial, em Fortaleza, para as providências cabíveis aos crimes de receptação de produto de crime e adulteração de sinal identificador veicular, previstos nos artigos 180 e 311 do Código Penal Brasileiro", diz nota.